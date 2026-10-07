'글로벌 보이그룹' 코이키즈, 7일 한·일 동시 데뷔

AI 핵심 요약beta
- 코이키즈가 7일 한국·일본에서 동시 데뷔했다.
- 12인조 코이키즈는 데뷔 싱글 ‘코이키즈’를 발매했다.
- 일본 선공개곡 흥행에 이어 팬미팅도 매진됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 글로벌 보이그룹 코이키즈(KO1KEYZ)가 한국과 일본에거 동시 데뷔한다.
코이키즈는 JO1, INI, ME:I 등을 배출해 온 글로벌 오디션 프로그램 'PRODUCE 101 JAPAN 신세계(SHINSEKAI)'를 통해 180개 이상의 지역의 국민 프로듀서와 SEKAI 프로듀서의 투표로 결성된 12인조 글로벌 보이그룹이다.
그룹명 '코이키즈'는 국민 프로듀서와 SEKAI 프로듀서의 '사랑(恋)'으로 탄생한 12명의 소년들이 '새로운 세계의 문을 열고 오라(来い!)'는 의미를 담고 있다.
팬을 이끄는 열쇠(KEY)가 되어 전 세계 팬들의 마음을 열고, 사랑에 빠지게 하겠다는 포부를 녹여내 향후 행보에 대한 기대감을 키웠다.
코이키즈는 7일 각종 음원 사이트를 통해 데뷔 싱글 '코이키즈'를 발매하며 본격 활동의 시작을 알린다. 싱글과 타이틀곡 모두 그룹명과 동일한 '코이키즈'로, 그룹 본연의 아이덴티티를 녹여내 전 세계 팬들에게 강렬한 첫인사를 건넨다는 각오다.
데뷔 싱글 '코이키즈'는 90년대 특유의 풋풋하고 서정적인 감성을 기반으로, 평범했던 일상이 코이키즈를 만난 순간 특별하게 변화하는 이야기를 그린다.
누군가를 처음 마주했을 때의 설렘과 두근거림, 현실과 환상이 교차하는 순간을 감각적으로 표현하며 일상이 비일상으로 바뀌는 코이키즈만의 세계를 녹였다.
데뷔 싱글에는 타이틀곡 '코이키즈'의 한국어 버전과 일본어 버전이 모두 수록된다.
정식 데뷔에 앞서, 코이키즈는 지난 8월 17일 일본에서 타이틀곡 '코이키즈'의 디지털 음원을 선공개하며 팬들과의 첫 만남을 가진 가운데, 공식 유튜브 채널에 업로드된 뮤직비디오 조회수는 벌써 700만 뷰를 넘겼다.
이 곡은 발매 후 유튜브 음악 급상승 차트 1위, 빌보드 재팬 핫 샷 송 차트 2위에 진입하며 현지 내 코이키즈를 향한 관심을 실감케 했다.
특히 코이키즈는 8월 21~23일 도쿄 토요타 아레나, 9월 9~10일 고베 월드 기념홀에서 열린 데뷔 첫 단독 팬미팅 전 회차를 매진시키며 돌풍급 인기를 구가하고 있다.
기세를 몰아 코이키즈는 한국 데뷔와 동시에 오는 11월 7~8일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 팬미팅을 개최하는 가운데, 일찌감치 총 4회 공연이 전석 매진되며 괄목할 티켓 파워를 입증했다.
alice09@newspim.com