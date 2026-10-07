리사 수 만난 韓 AI반도체 14개사…AMD와 글로벌 협력 모색

AI 핵심 요약beta
- 리사 수 AMD CEO가 7일 국내 AI 기업 14곳과 협력 논의했다
- AMD와 국내 기업들은 CPU·GPU 연계와 ROCm 참여를 검토했다
- 과기정통부는 AI 연구센터 설립과 인재 양성 추진 상황을 점검했다
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리사 수 "한국은 중요한 협력 파트너…글로벌 AI 생태계 연결 지원"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = AMD 최고경영자(CEO) 리사 수 회장이 방한 기간 국내 AI 반도체·AI 생태계 기업 14곳을 만나 글로벌 협력 방안을 논의했다. 국내 AI 반도체 기업들이 AMD의 글로벌 AI 생태계에 직접 참여할 수 있는 기회가 열릴지 주목된다.
7일 과학기술정보통신부에 따르면 리사 수 회장은 이날 서울 포시즌스 호텔에서 국내 AI 반도체 및 AI 생태계 기업들과 만나 기술 협력과 글로벌 시장 진출 가능성을 논의했다.
이날 자리에는 국산 AI 반도체(NPU)를 비롯해 소프트웨어, 메모리·스토리지, 네트워크, 클라우드, AI 모델 등 AI 인프라 전 분야의 국내 기업 14곳이 참석했다. 리벨리온, 퓨리오사AI, 하이퍼엑셀, 딥엑스, 모빌린트, 망고부스트, 파네시아, 디노티시아, 모레, 노타AI, 래블업, 파두, 엘리스그룹, 업스테이지 등이다.
논의의 핵심은 AMD의 CPU·GPU와 국내 AI 반도체를 연계하는 방안이다. 국내 기업들은 자사의 기술과 서비스를 AMD의 글로벌 AI 생태계와 연결하는 방안을 제시하고 기술 협력과 해외 시장 진출 가능성을 타진했다.
AMD의 개방형 소프트웨어 생태계인 ROCm 참여도 주요 의제로 다뤄졌다. ROCm은 AMD의 오픈소스 기반 AI·고성능 컴퓨팅 소프트웨어 플랫폼으로, GPU를 활용한 AI 개발과 실행을 지원한다. 국내 AI 반도체 기업들이 AMD의 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어 생태계까지 활용할 경우 글로벌 시장 진출의 접점이 확대될 수 있다는 의미다.
리사 수 회장은 한국을 AMD의 중요한 협력 파트너로 평가하며 국내 기업들과 새로운 협력 기회를 만들어가겠다는 뜻을 밝혔다.
특히 AMD가 개방형 생태계를 기반으로 다양한 기술과 기업 간 연계를 확대해 온 만큼, 우수한 기술력을 갖춘 한국 기업들과도 적극 협력해 이들을 글로벌 AI 생태계와 연결할 수 있도록 지원하겠다고 강조했다.
앞서 AMD와 과기정통부는 지난 7월 이재명 대통령의 샌프란시스코 AI 서밋을 계기로 양측 협력을 위한 양해각서(MoU)를 체결했다. 리사 수 회장의 이번 방한은 당시 협력의 후속 조치 성격도 갖는다.
리사 수 회장과 과기정통부 간 면담에서는 AMD AI 연구센터(CoE)의 연내 설립과 AI·인공지능 전환(AX) 분야 대학원 인재 양성 등 기존 협력 과제의 추진 상황도 점검했다.
AI 추론 시장 확대에 따른 인프라 변화도 논의됐다. AI 인프라 경쟁의 무게중심이 개별 반도체 제품에서 시스템·플랫폼 단위로 확대되고 있는 만큼, AMD의 CPU·GPU와 국산 AI 반도체를 결합한 이기종 컴퓨팅 인프라를 구축하고 이를 글로벌 시장에서 활용할 수 있는 레퍼런스 모델로 발전시키는 방안이다.
이번 만남에서 국내 기업들이 AMD와 직접 협력 가능성을 논의하면서 국내 AI 반도체 생태계의 글로벌 진출에도 관심이 쏠린다. 특히 NPU 기업뿐 아니라 소프트웨어, 메모리·스토리지, 네트워크, 클라우드, AI 모델 기업이 함께 참여하면서 AMD의 글로벌 AI 컴퓨팅 생태계와 한국 AI 기업 전반의 접점을 확대할 수 있을 것으로 전망된다.
mkyo@newspim.com