'검은색으로 멋 더했다'…현대차, 2027 쏘나타 디 엣지 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 7일 2027 쏘나타 디 엣지를 출시했다
- 블랙 N Line 트림을 신설해 디자인을 강화했다
- 가격은 2876만~4212만원대로 책정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 디자인 특화 트림 '블랙 N Line'을 새롭게 추가한 중형 세단 '2027 쏘나타 디 엣지'를 출시했다.
현대차는 7일 쏘나타의 연식변경 모델인 2027 쏘나타 디 엣지를 출시하고 본격적인 판매에 돌입한다고 밝혔다.
이번 모델에는 블랙 색상과 N Line 전용 디자인 요소를 결합한 '블랙 N Line' 트림이 신설됐다. 인스퍼레이션 트림을 기반으로 블랙 엠블럼과 차명 레터링, 19인치 무광 블랙 휠 등을 적용한 것이 특징이다.
고객 선호 사양도 확대했다. S 트림에는 동승석 전동시트를 기본 적용하고, 익스클루시브 트림에는 기존 인스퍼레이션에서 제공하던 '카멜' 실내 색상을 추가했다.
판매 가격은 가솔린 2.0 모델 기준 ▲프리미엄 2876만원 ▲S 3028만원 ▲익스클루시브 3321만원 ▲인스퍼레이션 3615만원 ▲블랙 N Line 3675만원이다.
가솔린 1.6 터보 모델은 2943만~3741만원이며, 2.5 터보 N Line은 3941만원이다.
하이브리드 모델은 세제혜택 적용 후 기준 3328만~4052만원이다. 블랙 N Line 하이브리드는 세제혜택 적용 전 4212만원으로, 친환경차 고시 완료 후 최종 가격이 공개될 예정이다.
현대차 관계자는 "고객 선호 사양을 확대하고 디자인을 강화한 블랙 N Line을 추가해 더욱 폭넓은 선택지를 제공할 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com