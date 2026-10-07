한림디자인고 학생 33명, 미용사 자격시험 '전원 합격'

AI 핵심 요약beta
- 충주 한림디자인고 뷰티디자인과 학생 33명이 전원 합격했다.
- 미용사(일반) 국가기술자격 외부평가에서 단 한 명도 탈락하지 않았다.
- 반복 실습과 지도 덕분에 학생들은 자신감을 얻었다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주의 한림디자인고 뷰티디자인과 학생 33명이 미용사(일반) 국가기술자격 평가에 응시해 단 한 명의 탈락자 없이 전원 합격했다.
한국산업인력공단이 지난달 30일 발표한 2026년 정기 과정평가형 국가기술자격 제3회 외부평가 결과다.
7일 한림디자인고에 따르면 과정평가형 국가기술자격은 교육·훈련과정을 이수한 뒤 내부·외부평가를 거쳐 자격을 취득하는 제도다. 학생들은 두피·모발 관리, 샴푸, 드라이, 커트, 퍼머넌트웨이브, 컬러링 등 미용 실무교육과 반복 실습을 통해 시험을 준비했다.
합격생 정하은 학생은 "반복 연습과 선생님들의 지도로 좋은 결과를 얻었다"며 "미용 분야에 대한 자신감도 생겼다"고 말했다.
한림디자인고 뷰티디자인과는 헤어·피부·메이크업·네일 등 뷰티 분야 직업교육과 국가기술자격 취득 과정을 운영하고 있다.
허영규 교장은 "학생들의 꾸준한 노력이 전원 합격으로 이어졌다"고 말했다.
baek3413@newspim.com