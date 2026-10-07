노브랜드 버거, 대학가 출점 가속…캠퍼스 상권 총 27곳 '54% 증가'

AI 핵심 요약beta
- 신세계푸드가 7일 노브랜드 버거 대학가 출점을 확대했다
- 대학 캠퍼스와 인근 상권 매장은 27곳으로 54% 늘었다
- 카이스트점 흥행 속 콤팩트 매장 중심 확장에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드의 노브랜드 버거가 대학 캠퍼스와 인근 상권을 중심으로 매장 출점을 확대하고 있다.
7일 신세계푸드에 따르면 대학 캠퍼스와 인근 상권에서 운영 중인 노브랜드 버거 매장은 총 27곳으로 전년보다 54% 늘었다. 전체 노브랜드 버거 매장 가운데 대학가 매장 비중도 10%로 확대됐다. 최근 대전 유성구에 카이스트점을 열며 동국대점, 서경대점, 건대레이크홀점 등을 포함해 캠퍼스 내 매장은 6곳이 됐고, 홍대점·신촌점 등 대학 인근 상권 매장은 21곳이다.
카이스트점은 오픈 첫 주 점심시간에 대기 줄이 생길 만큼 고객이 몰렸고, 최근 2개월 사이 문을 연 노브랜드 버거 신규 매장 가운데 매출이 가장 높았다. 신세계푸드는 공강 시간에 빠르게 식사를 해결하려는 학생이 많은 만큼 2000원대 메뉴 등 가격 부담이 낮고 주문이 빠른 메뉴에 대한 선호가 높다고 분석했다.
대학가 출점은 약 15평 규모의 소자본 창업 모델 '콤팩트 매장' 중심으로 이뤄지고 있다. 테이블 회전율이 높은 대학가 특성에 맞춰 초기 투자 부담을 낮춘 매장으로, 대학가에서 운영 중인 노브랜드 버거 매장의 약 40%가 콤팩트 매장이다.
신세계푸드 관계자는 "대학가 상권은 학생과 교직원 등 고객 수요가 모이고, 합리적인 가격에 간편하게 즐길 수 있는 식사에 대한 선호가 높은 것이 특징"이라며 "앞으로도 상권별 특성에 맞는 출점 전략과 운영 지원을 통해 가맹점주가 안정적으로 매장을 운영하고 함께 성장할 수 있는 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com