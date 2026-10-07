"음식문화·요리경연 한자리"…부산시 '국제음식박람회·마리나셰프대회' 개막

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 9일부터 11일까지 BIFE 2026과 BMCC 2026을 연다.
- 박람회는 보드게임 콘셉트로 세계 음식과 부산 미식을 선보인다.
- 국내외 조리사 600여 명이 국제요리경연대회에서 실력을 겨룬다.
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관람객 참여형 체험 프로그램 운영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 보드게임을 따라 세계 각국의 맛을 탐험하고 국내외 조리사들이 요리 실력을 겨룬다. 부산에서 음식문화 박람회와 국제요리경연대회가 동시에 열린다.
부산시는 오는 9일부터 11일까지 사흘간 벡스코 제1전시장에서 제23회 부산국제음식박람회(BIFE 2026)와 제9회 부산마리나셰프챌린지대회(BMCC 2026)를 개최한다고 7일 밝혔다.
부산국제음식박람회는 '맛의 세계일주, 부루맛불'을 주제로 열린다. 행사장 전체를 보드게임 공간처럼 꾸며 관람객이 전시와 음식, 체험 프로그램을 통해 부산과 세계 각국의 음식문화를 살펴볼 수 있도록 구성했다.
주요 공간은 세계 각국의 음식과 문화를 소개하는 '월드 푸드 빌리지', 부산의 베이커리를 선보이는 '스위트랜드', 해산물 요리 구역인 '씨푸드 포트' 등이다. 이 밖에 관람객 참여형 '체험학교', 협업 메뉴를 선보이는 '딜리셔스 다이닝', 부산의 지역 미식을 소개하는 '딜리셔스 부산존'도 운영된다.
월드 푸드 빌리지에는 일본, 프랑스, 이탈리아, 베트남 관련 기관과 업체가 참여한다. 박람회에는 모두 230개 부스가 마련된다.
딜리셔스 다이닝에서는 부산 음식점들이 협업 메뉴를 선보인다. 10일에는 소공간·신발원·삼송초밥이, 11일에는 소공간·슌사이쿠보가 참여한다. 국내 유명 셰프와 대한민국 조리명장이 참여하는 쿠킹쇼도 진행된다.
9일에는 대한민국 조리명장 박효남 셰프와 박기섭 소공간 셰프, 김상진 아웃트로 바이 비토 셰프, 정진호 코듀로이 펠라즈 대표가 부산 식재료를 활용한 요리를 선보인다.
10일에는 샘 킴 셰프와 권성준 셰프가 함께하는 스타셰프 쿠킹쇼가 열린다. 노르웨이 출신 크리스틴 오브레보 셰프와 안종성 셰프의 쿠킹쇼도 마련된다.
11일에는 조서형·곽동훈 셰프가 한우자조금관리위원회가 제공한 한우를 활용한 '부산×서울 스트릿 쿠킹쇼'를 진행한다. 범어사 선문화교육관이 참여하는 사찰만찬 쿠킹쇼도 이어진다.
부산마리나셰프챌린지대회는 세계조리사연맹(WACS)이 인준한 국제요리경연대회다. 현직 조리사와 조리전공 학생 등 국내외 선수 600여 명이 참가해 개인·단체 라이브 경연과 전시경연, 케이푸드 페스티벌 등을 펼친다.
대회에는 대만, 말레이시아, 몽골, 베트남, 태국 등 해외 50개 팀과 60여 명의 선수가 참가할 예정이다. 스위스와 중국, 대만, 싱가포르, 몽골, 노르웨이 등에서 초청한 해외 심사위원 18명을 포함해 국내외 심사위원 42명이 심사를 맡는다.
조규율 시민건강국장은 "부산의 맛부터 세계 각국의 음식문화까지 한자리에서 만날 수 있도록 행사를 준비했다"며 "국내외 셰프와 시민, 관광객이 음식으로 소통하는 자리가 되길 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com