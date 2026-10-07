KGC 부여공장, 건기식 업계 최초 '폐기물 매립 제로' 최고 등급

AI 핵심 요약beta
- KGC 부여공장이 7일 폐기물 매립 제로 플래티넘을 획득했다
- 홍삼박과 폐수 슬러지를 재활용해 순환자원량을 늘렸다
- 지난해 골드에서 한 단계 올라 폐기물 관리체계를 고도화했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KGC는 부여공장이 국내 건강기능식품 업계 최초로 UL 솔루션즈가 운영하는 '폐기물 매립 제로(ZWTL)' 검증 프로그램에서 최고 등급인 플래티넘을 획득했다고 7일 밝혔다.
이 프로그램은 UL 2799 규격에 따라 사업장 폐기물이 소각·매립되지 않고 재활용이나 에너지 회수 방식으로 처리되는 수준을 검증하는 국제 지표다. 에너지 회수를 포함한 폐기물 전환율에 따라 플래티넘(100%), 골드(95~99%), 실버(90~94%) 등급으로 나뉜다. 부여공장은 폐기물을 매립 없이 100% 전환 처리하는 성과를 인정받았으며, 이 중 5%는 에너지 회수를 수반한 열처리 방식으로 처리된다.
부여공장은 홍삼 제조 과정에서 나오는 부산물인 홍삼박을 축산농가 사료로 재활용하고 있다. 연간 순환자원량은 2024년 354톤에서 2025년 1765톤으로 늘었다. 인삼 세척 용수 등에서 발생하는 폐수 슬러지 약 430톤은 퇴비화해 토질 개선에 활용한다. 지난해 골드 등급을 받은 데 이어 폐기물 관리 시스템을 고도화해 한 단계 상향된 플래티넘 등급을 취득했다.
KGC 관계자는 "부여공장의 폐기물 매립 제로 플래티넘 등급 획득은 자원순환체계 혁신을 위한 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 환경 영향을 최소화하고 에너지가 재활용되는 지속 가능한 체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com