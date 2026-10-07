전국 광역 단체장 10월 7일 일정

AI 핵심 요약beta
- 충북·강원·대전 등 지자체장이 6일 민생·행사 일정에 나섰다
- 세종은 취임 100일 보고회를 열고 전북은 새만금공항 정상화를 촉구했다
- 부산·광주·인천은 창업엑스포·축제·전시 개막식으로 분주했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-충북 경로자 무임교통카드 발급 업무협약(10:20 청주엔포드호텔)
-제30회 노인의 날 기념식(11:00 청주엔포드호텔)
-괴산 타운홀미팅(14:00 괴산군청 대회의실)
▲우상호 강원도지사
-기자간담회(09:20 신관 소회의실)
-일본 돗토리현지사 온라인 면담(13:30 본관 영상회의실)
-제107회 전국체육대회 도 선수단 결단식 및 제20회 아이치-나고야 아시안게임 도 선수단 환영식(15:00 강원체육회관)
▲허태정 대전시장
-누리호 5차 발사(대전샛 1호 탑재) 참관(9:30 나로우주센터)
▲조상호 세종시장
-취임 100일 성과-시정운영계획 시민 보고회(10:00 대회의실)
-제8회 스포츠 세종 포럼(14:00 여민실)
▲박수현 충남지사
-충남通행, 민선9기 도지사「첫 시군방문」추진(8:00 청양)
▲이원택 전북지사
- 새만금국제공항 정상화 기자회견 (10:30 기자회견장)
▲전재수 부산시장
- 아시아 창업 엑스포 FLY ASIA 2026 개막식( 10:30벡스코)
- 민선9기 부산 체육정책 시민 대토론회( 13:30 부산시체육회관)
▲민형배 전남광주특별시장
- 시의회 임시회 제1차 본회의(10:00 시의회 전남청사)
-2026 신협 전국실무책임자대회(13:30 김대중컨벤션센터)
-제23회 광주 추억의 충장축제 개막식(17:40 금남로)
▲ 박찬대 인천시장
- 민선 9기 출범 100일 언론과의 대화 (10:00 대회의실)
- 훈맹정음 100주년 기념 전시 개막식 (14:00 국립 세계문자박물관)
- 퍼스트 글로벌 챌린지 개막식 (18:30 송도 컨벤시아)
▲박완수 경남지사
-현장 방문(14:00)
▲추미애 경기도지사
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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