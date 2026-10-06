[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 10월 6일

AI 핵심 요약beta
- 조희대가 6일 대통령 제청권 존중을 강조했다
- 與 강경파가 김지용 부적격 공세를 시작했다
- 삼성·SK하이닉스가 로봇 반도체 선점에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
6일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲조희대 "역대 대통령 모두 제청권 존중…제2윤석열 꿈꾼다는 말 '모욕적'" ▲李대통령 '사심' 직격에도…'김지용 부적격' 시동 거는 與 강경파 ▲[정국진단] 김근식 "'암살자(들)', 팩션 허용범위 넘었다…유해진 자택 앞 시위는 자제해야" ▲HBM 다음은 로봇 반도체…삼성·SK하이닉스, '피지컬AI 메모리' 선점나서 ▲누리호, 5차 발사 D-1…첫 군집위성 5기 우주로 등 다양한 기사가 있습니다.
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