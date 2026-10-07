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[현장톡] '들쥐' 박윤호 "또 보고 싶은 배우 되고파, 2027년엔 팬들 더 자주 만나고 싶어요"

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AI 핵심 요약

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  • 박윤호가 6일 인터뷰서 ‘들쥐’ 서유민 역을 따낸 과정을 밝혔다.
  • 그는 3차 오디션 합격 뒤 류준열 도움으로 대립 장면을 완성했다.
  • 박윤호는 사극 도전과 팬미팅·예능으로 더 자주 만나고 싶다 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[여의도=뉴스핌] 최문선 기자 = '스터디 그룹', '트리거', '미지의 서울' 등을 통해 얼굴을 알린 배우 박윤호가 '들쥐'로 자신의 이름을 확실히 각인시켰다.

6일 서울 여의도에 위치한 뉴스핌 사옥에서 인터뷰를 진행한 박윤호는 세 차례 오디션을 거쳐 서유민 역을 따냈다고 밝혔다. 그는 "처음 오디션을 갔을 때 대기실에 사람이 많아서 긴장을 많이 했다. 그런데 두 번째 갔을 때는 사람이 줄어들어 한 단계 한 단계 가까워지고 있다는 느낌을 받았다"고 당시를 회상했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박윤호. [사진=이닛엔터테인먼트] 2026.10.06 moonddo00@newspim.com

이어 "마지막 3차에서는 더 열심히 준비했다. '이번 것만 넘으면 되겠다'는 생각으로 갔는데 감독님께서 '너네가 할 거다'라고 말씀하시면서 민영 역의 송수이 배우도 소개해주셨다"며 "예상하지 못했던 합격 소식이라 정말 기뻤다"고 말했다.

박윤호가 생각하는 서유민은 가해자일까 피해자일까. 그는 "내가 연기할 때는 유민이의 입장에서 사건을 바라보니까 피해자라고 생각하고 연기했다. 그런데 작품을 다 보고 나니까 마냥 피해자는 아니더라. 문재에게도 어려운 가정사나 안쓰러운 지점이 많이 있다고 생각한다. 문재의 입장에서 보면 유민이가 가해자일 수도 있다. 그게 어려운 지점인 것 같다"고 말했다.

극 후반부 류준열과 직접 대립하는 장면은 박윤호에게도 큰 도전이었다. 특히 9~10화 대본은 촬영 중 뒤늦게 받았다고. 박윤호는 "수업 중에 대본을 받았다. 화장실에 간다고 하고 나가서 대본을 봤는데 '어떡하지?'라는 생각이 먼저 들었다. 내가 이렇게 직접적으로 붙을 줄 몰랐다. '이걸 내가 할 수 있을까?'라는 생각도 들었다"고 털어놨다.

그 과정에서 류준열의 도움을 많이 받았다고 했다. 박윤호는 "선배님이 많이 도와주셔서 괜찮았다. 유민이가 들쥐로 나오는 부분까지도 이해하고 알고 있어야 두 인물 사이의 간극이 줄어들 것 같다고 말씀해주셨다. 그래서 그런 부분을 많이 준비했다"고 말했다.

이어 "같은 대사를 치는 부분이 있는데 톤이나 어미를 맞추면서 같이 만들어갈 수 있는 걸 찾았다. 처음에는 TV에서만 뵙던 분이라 어려웠는데 장난도 많이 쳐주셔서 금방 편해졌다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박윤호. [사진=이닛엔터테인먼트] 2026.10.06 moonddo00@newspim.com

가장 마음에 드는 장면으로는 유민의 첫 등장신을 꼽았다. 박윤호는 "대본을 읽었을 때부터 오묘하게 묘사돼 있어서 그 묘한 느낌을 잘 살리고 싶었다. 편집본을 보니까 내가 생각했던 느낌과 비슷하게 나왔다. 별것 아닌 장면과 한 대사인데도 다양하게 연출해주셔서 제가 원했던 느낌이 잘 나온 것 같다"고 전했다.

교복을 벗고 연기한 것도 박윤호에게는 특별한 경험이었다. 박윤호는 "보시는 분들은 새로운 모습이라고 생각하셨겠지만 내 나이와 더 가까운 건 '들쥐'의 유민이다. 하면서 어색함은 없었고 오히려 조금 설렜다"고 말했다.

그러면서 "학교 위주로 찍다가 운전도 해보고 새로운 장소에도 가보고 하나하나 다 새로웠다. 재미있게 찍었다"고 덧붙였다.

데뷔 3년 차에 작품의 중요한 역할을 맡은 것에 대해서는 "좋은 전환점이 된 것 같다"고 평가했다. 박윤호는 "처음 성인 역할을 맡았고, 전보다 감정도 색이 짙었다. 한 단계 레벨업한 느낌이었다"며 "중요한 역할을 맡았다는 것 자체도 신기했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 =배우 박윤호. [사진=이닛엔터테인먼트] 2026.10.06 moonddo00@newspim.com

도전하고 싶은 장르로는 사극을 꼽았다. 박윤호는 "새로운 걸 하고 싶다면 사극을 해보고 싶다. 사극에서도 마냥 행복한 역할보다는 힘든 역할을 해보고 싶다"며 웃었다.

이어 "힘들다고 해서 조금 궁금하기도 하다. 힘든 작품일수록 기억에 오래 남는다고 한다. 함께했던 추억도 좋게 남는다고 해서 '힘든 거 한 번 해봐야지' 하는 마음이 있다"고 전했다.

최근 '라이징스타'라는 수식어를 얻고 있는 것에 대해서는 솔직하게 "어색하다"고 말했다.

"제가 배우를 꿈꾸면서 봤던 라이징스타를 생각해보면 '내가 왜 라이징스타지?'라는 생각이 들어요. 더 열심히 해야 할 것 같다는 부담도 있어요."

대신 스스로 떠올린 수식어는 '유망주'였다. 박윤호는 "문득 '유망주'라는 말이 생각났다"며 웃었다.

그러면서 "라이징스타는 너무 무겁고, 유망주는 훈련생 같은 느낌이다. 내가 축구를 좋아해서 그런가보다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박윤호. [사진=이닛엔터테인먼트] 2026.10.06 moonddo00@newspim.com

이제 박윤호가 바라는 건 단순히 작품 속에서 한 번 만나는 배우가 아니다. "'또 보고 싶고 궁금한 배우'가 되고 싶어요."

팬들과의 소통도 그 연장선에 있다. 현재 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 팬들과 이야기를 나누고 있다는 박윤호는 "다들 장문으로 남겨주시고 좋은 말씀을 많이 해주신다. 그런 것들을 보면 뜻깊어지는 순간도 있다"고 말했다.

이어 "제가 크게 의미를 두지 않았던 부분도 팬들이 워낙 많이 이야기해주셔서 새롭게 다가온 적도 있다"고 덧붙였다.

팬미팅에 대한 욕심도 있다. "아직 구체적으로 생각해본 적은 없지만 팬미팅을 해보고 싶다. 많은 분들의 이야기를 직접 들어보고 싶다. 춤보다는 노래가 괜찮은 거 같다. 노래는 코인 노래방에도 가고 하지만 춤은 거리가 멀다"고 말했다.

라이징 스타 남배우들이 거쳐가는 음악방송 MC에 대해서도 "기회가 된다면 너무 좋을 것 같다. '내가 할 수 있을까?' 싶지만 하면 할 수 있다고 생각한다"고 자신감을 내비쳤다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박윤호. [사진=이닛엔터테인먼트] 2026.10.06 moonddo00@newspim.com

박윤호가 그리는 2027년은 대중과 더 자주 만나는 해다.

"팬미팅도 너무 좋고 팬들과 대중을 자주 뵐 수 있으면 좋겠어요. 지금까지는 촬영을 많이 하고 작품을 하면서 인사드릴 수 있는 순간이 많지 않았어요. 찍어둔 영화가 있는데 언제 개봉할지는 모르지만 무대인사도 해보고 싶고, 예능 같은 프로그램도 팬들과 가까워질 수 있는 매체라고 생각해요. 작품에서 보여드리지 못했던 인간적인 모습도 보여드리고 싶어요."

끝으로 박윤호는 "지금도 촬영을 열심히 하고 있고 앞으로 나올 작품에서 더 새로운 모습을 많이 보여드릴 수 있을 것 같다"며 "아직 못 보여드린 모습도 많고, 보여드리고 싶은 모습도 많다. 기대해주셨으면 좋겠다"고 전했다.

moonddo00@newspim.com

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BIFF 개막작 김종관 감독 "사소함의 가치 인정 감사" [부산=뉴스핌] 양진영 기자 = 제 31회 부산국제영화제가 김종관 감독의 '낮과 밤은 서로에게'로 문을 열었다. 올 상반기 활기를 띠던 극장가도 잠시, 최근 의도치않게 사회적 논란이 된 작품으로 혼란스러운 중에 영화제는 묵묵히 제 자리를 지키고 있다. 6일 부산 영화의전당 중극장에서 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 기자시사회가 열렸다. 상영 이후 김종관 감독, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘가 참석해 공식 기자회견에서 취재진과 개막작 선정 소감을 나눴다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 김종관 감독, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘(왼쪽부터)가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com '낮과 밤은 서로에게'는 네 편의 옴니버스식 서사를 엮은 영화로, 한 카페를 배경 삼아 여러 관계의 사람들의 일상과 대화를 들여다본다. 다른 시간대 카페에 머문 유진(김민하)과 현오(주종혁)가 잠시 마주치고, 중학교 시절 친구인 상미(한선화)와 영민(장률)은 느닷없이 당황스러운 재회를 하게 된다. 웹소설 작가 혜진(심은경)의 다소 당황스러운 소설 작법과 영화감독 동남(이희준)의 열정까지. 일상적이면서도 평범한 사람들에 대한 애정을 담은 감독의 시선이 느껴진다. 이날 김종관 감독은 "같은 작업을 오랫동안 해오면서 단련이 됐다고 생각하는데 또 떨린다"면서 부산국제영화제의 개막작으로 선정돼 남다른 소회를 밝혔다. 그러면서 "저희 영화는 보셔서 아시겠지만 좀 작고 사소함에 대한 이야기, 거기에 있는 의미, 아름다움에 대한 것들을 좀 집중한 영화라고 생각한다. 처음에 현오가 시계를 본다. 시계의 작은 세계에 집중해서 그 안에서 아름다움을 발견하는 것 같이 우리 영화도 일반적인 영화의 서사 구조와 달리 4개의 대화만 있다. 대화라는 하나의 단면을 확대해서 보면서 사람들이 어디서 왔고 어디로 흘러갈 건지 상상하게 하고 그 다음을 그릴 수 있는 영화가 되길 바랐다"고 영화의 기획 의도를 얘기했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 김종관 감독이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 또 김 감독은 "이번 작품도 제가 문학 같은데서도 봤었던 찰나의 순간에 대한 묘사다. 어떻게 보면 그게 삶의 다양한 부분을 얘기하는 것처럼도 느껴질 때가 있다. 그런 이야기의 힘이 있었으면 좋겠고 관객분들하고 그런 깊은 관계가 생기는 영화였으면 좋겠다고 항상 생각했다. 세계적인 위상이 있는 영화제에서 개막작으로 초청돼 이 영화가 말하고자 하는 작고 사소함을 중요하게 여기고 손을 들어준 것 같아 감사한 마음"이라고 말했다. 유진 역을 맡은 김민하는 "토론토에서 촬영 중에 대본을 받았다. 어릴 때부터 감독님의 오랜 팬이었다. 정말 꿈만 같았다. 어릴 때부터 GV도 따라다니고 영화도 정말 많이 봤다. 글을 읽고 문자를 바로 보냈던 기억이 난다. 누군가의 일기장을 읽는 것 같다, 이런 글을 선물해주셔서 감사드린다고 말씀드렸었다. 우연히도 촬영 날이 제 생일이기도 했다. 이 영화를 통해 총 3번의 선물을 받은 것 같다"고 기뻐했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김민하가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 주종혁은 "감독님은 최고의 리스너"라면서 "제 속의 얘길 다 하고 싶을 정도로 공감도 많이 해 주시고 대본을 주시면 그 얘기, 삶에 대한 얘기도 많이 나누면서 촬영하면서 정말 편하게 했다. 워낙 자유롭게 하게 해주셔서 감독님을 의지하게 되기도 한다. 김민하 배우님이 숨쉬듯이 연기한다는 말씀도 해주셔서 그런 톤을 맞춰보고 싶어서 연구를 해보기도 하면서 재밌게 촬영했다"고 말했다. 상미 역의 한선화는 "김민하 배우가 선물 얘기를 하니, 오늘이 제 생일이다"라면서 환하게 웃었다. 그러면서 "고향인 부산에서, 정말 사랑하는 부산국제영화제에서 개막작으로 만나게 돼 정말 영광스럽고 감독님 작품으로 선물을 받게 돼 행복하다. 영화가 너무 기대된다"고 상기된 소감을 얘기했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 한선화가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 김종관 감독은 이 작품에 대해 "제목을 '낮과 밤이 서로에게'라는 제목을 지었는데 영화를 함축시킬 수 있지 않을까 생각했다. 첫 이야기에서 김민하, 주종혁 배우가 낮과 밤의 세계를 연기하지만 실은 되게 여러 가지의 은유를 할 수 있다. 한 사람은 낮에 있고 한 사람은 밤에 있는데 그 사람들이 연결되어 있는 이야기라면, 마지막 에피소드는 같은 공간에 있다가 서로가 낮과 밤이 되는 사람들의 이야기일 수도 있을 것"이라고 설명했다. 그러면서 "어쨌든 계속 양면이 오고가는 이야기들이다. 그 안에 보면 저마다 사연이 있고 또 그들이 만들려고 하는 영화도 있고 꿈도 있고 현실도 있다. 이런 것들이 낮과 밤처럼 서로가 대비가 되기도 하지만 연결도 되어 있는 것 같다. 그래서 낮과 밤이라는 게 전혀 다른 서로가 떨어져 있는 것 같다가도 한 공간에 낮과 밤이 머무는 거니까 서로 연결도 돼있다. 서로가 타인들을 이해하는 영화가 되길 바라는 면도 있었다. 그런 면에서 제목의 의미까지 생각해주셨으면 한다. 이 영화가 여러 층위를 가지고 있어서 끝난 후에도 좀 관객들이 감상을 할 수 있는 영화가 되기를 바란다"고 관객들의 다양한 감상과 이야기, 결말을 열어뒀다. 지난해 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'를 개막작으로 상영하면서 최근 선정 기준이 대중성으로 방점이 찍혔다는 의견이 많았다. 올해는 김 감독의 작품을 선정하면서 오히려 독립영화, 소규모 영화로 다시 돌아간 모양새다. 정지혜 프로그래머는 "부산국제영화제는 매년 정말 탁월하고 훌륭한 작품들을 엄선해서 개막작을 선정하고 있다. 작년과 재작년에는 조금 더 제작의 어떤 규모의 측면에서는 올해의 작품보다 더 큰 작품이었던 것은 사실이지만 올해의 작품이 제작의 어떤 규모와 무관하게 그 작품이 이 작품이 갖고 있는 의미와 또 작품의 어떤 가치는 결코 작지 않다고 생각한다"고 말했다. 정 프로그래머는 또 "이 작품은 한 창작자가 굉장히 고심하고 또 그것을 꼼꼼하게 설계해서 자신만의 감성과 세계를 빚어내는 아주 빼어난 작품"이라며 "부산국제영화제 개막작의 주요한 선정의 이유 중에 하나는 아주 많은, 너른 범위의 관객분들이 2시간 가까운 시간을 야외 극장에서 극장에서 보실 때 무리 없이 즐겁게 보실 수 있는 그런 작품을 선정하는 것을 우선으로 하고 있다. 제작 규모가 때에 따라서는 규모가 클 수도 있다. 올해 개막작은 기준에 충분히 부합하는 작품이다. 감독님, 배우분들의 하모니와 연기의 내공이 고스란히 전달되는 작품이라서 많은 연령층 넓은 연령층이 함께 보시기에도 손색이 없는 작품이라는 점에서 올해 개막작으로 선정하는 데 주저함이 없었고 자랑스러운 작품"이라고 평했다.  [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 심은경이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 이날 간담회 말미에는 현재 뜨겁게 영화계를 달구고 있는 문제작이 돼버린 '암살자(들)'에 대한 질문도 나왔다. 배우 심은경은 직접 '암살자(들)'에 출연한 바도 있다. 하지만 정 프로듀서는 "개막작에 대한 이야기만을 나누는 곳"이라며 기존의 영화제의 공식입장으로 답변을 갈음했다. 앞서 부산국제영화제는 역사 왜곡 논란에 휩싸인 '암살자(들)'의 영화제 내 모든 무대인사 취소 소식을 알렸다. 출연 배우 이민호의 '액터스하우스' 행사도 취소됐다. 영화제는 당시 "제작사 요청에 따라 예정돼있던 영화제 개막식 참석 및 야외 무대인사 일정이 취소됐다"면서 "영화제는 관객 및 게스트들의 안전과 원활한 행사 진행을 고려한 제작사의 의사를 존중한다. 기다려주신 관객 여러분의 양해를 부탁드린다"고 했다. 올해 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 부산 영화의전당 일원에서 열린다. 오후 6시 영화의전당 야외무대에서 개막식이 개최되며, 개막작 '낮과 밤은 서로에게'가 상영된다.  jyyang@newspim.com 2026-10-06 17:18
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강변역 센트럴아이파크, 1가구 모집에 6만6863명 몰려 [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = '10억 로또'로 불린 서울 광진구 강변역 센트럴 아이파크 무순위 청약에 6만6000여 명이 몰렸다. 6일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 열린 서울 광진구 구의동 '강변역 센트럴 아이파크' 전용 84㎡C 일반공급 1가구 모집에 6만6863명이 신청했다. 강변역 센트럴 아이파크 현장 모습 [사진=서울시] 이번 청약은 불법전매나 공급질서 교란 등으로 계약이 취소된 주택을 다시 공급하는 불법행위 재공급 물량 1가구를 대상으로 한다. 공급금액은 12억2202만 원이다. 같은 단지 전용 84㎡ 분양권이 8월 22억원에 거래된 것을 감안하면 분양가 대비 시세차익이 10억원에 육박하는 셈이다. 청약 대상은 입주자모집공고일 기준 서울에 거주하는 무주택 가구주다. 청약통장 가입 여부와 관계없이 신청할 수 있으며 추첨으로 당첨자를 선정한다. 실거주 의무도 없어 당첨자의 자금 운용 부담이 상대적으로 적다는 점도 수요가 몰린 배경으로 꼽힌다. 당첨자는 12일 발표되며 계약은 23일 진행된다. 계약금은 공급금액의 10%인 1억2220만2000원이며 나머지 잔금 10억9981만8000원은 11월 30일까지 납부해야 한다. 잔금을 모두 납부하면 즉시 입주할 수 있다. 강변역 센트럴 아이파크는 광진구 구의동 한양연립 모아주택 사업으로 건립됐다. 최고 15층, 4개 동, 총 215가구 규모로 조성됐다. donglee@newspim.com 2026-10-06 20:37

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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