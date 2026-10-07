듀오, 한국 청년 81.4% 결혼 의향·76.8% 자녀 희망

AI 핵심 요약beta
- 듀오가 6월과 7월 한국 미혼 청년 결혼의향 81.4%를 분석했다
- 청년들은 맞는 상대를 만나면 결혼하겠다는 응답이 37.1%로 가장 많았다
- 출산 희망은 76.8%였고 경제적 부담 완화가 핵심 조건이었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 결혼정보회사 듀오가 대한상공회의소의 '한일 청년 의식조사'를 분석한 결과, 한국 미혼 청년의 81.4%가 결혼 의향이 있는 것으로 나타났다.
결혼 의향이 있다고 답한 응답자 중 '결혼하고 싶은 상대를 만나면 결혼하고 싶다'는 비율이 37.1%로 가장 높았다. '가능하다면 언젠가는 결혼하고 싶다'는 35.7%, '당장이라도 결혼하고 싶다'는 8.6%였다.
자녀 출산에 대한 희망 비율도 76.8%에 달했다. 이상적인 자녀 수로는 2명을 꼽은 비율이 52.6%로 가장 많았으며, 1명은 17.0%, 3명 이상은 7.3%로 조사됐다.
하지만 결혼과 출산을 위한 현실적인 조건으로는 경제적 부담이 주요 요인으로 작용하는 것으로 나타났다. 결혼을 위해 필요한 조건으로 '본인·배우자의 고용과 수입 안정'이 51.8%로 가장 높았고, '주거비 부담 완화'가 47.1%로 뒤를 이었다. 안심하고 자녀를 낳아 기를 수 있는 조건에서도 '경제적 부담 완화'가 56.0%로 가장 높은 응답률을 보였다.
듀오 관계자는 "청년층이 결혼과 출산 자체에 부정적인 것이 아니라 안정적인 생활 기반과 자신에게 맞는 배우자 등 현실적인 조건을 함께 고려하는 경향이 나타나고 있다"고 설명했다.
이번 조사는 지난 6월과 7월, 한국과 일본에 거주하는 만 20~39세 청년 각각 2,000명씩 총 4,000명을 대상으로 진행됐다.
whitss@newspim.com