[내일날씨] 맑고 아침 10도 안팎 '쌀쌀'…한낮 21도 이상

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 7일은 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 기온이 낮아 쌀쌀하겠다.

6일 기상청에 따르면 오는 7일은 전국 대부분 지역에서 일교차가 15도 안팎으로 벌어지겠으니 건강 관리에 유의해야겠다. 제주도 해상 중심으로는 높은 물결에 유의해야겠다.

시민들이 아침에 출근하는 모습 [사진=뉴스핌DB]

아침 최저기온은 2~14도로 예상된다. ▲서울 11도 ▲인천 12도 ▲수원 9도 ▲춘천 5도 ▲강릉 11도 ▲청주 10도 ▲대전 10도 ▲전주 11도 ▲광주 11도 ▲대구 11도 ▲부산 14도 ▲울산 12도 ▲제주 18도다.

낮 최고기온은 21~25도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 23도 ▲수원 24도 ▲춘천 22도 ▲강릉 21도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 25도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 24도다.

바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 동해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

yuniya@newspim.com