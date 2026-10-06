민주당 "AI 활용 금융 사이버 공격 피해 엄중…국가 차원 대응 체계로 격상"

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"국정감사 시작…민생 정책 대안 마련할 것"

"조희대 국감 불출석…책임 피할 수 없어"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 최근 빈번하게 발생하는 금융 사이버 공격에 인공지능(AI)이 활용된 정황을 지적하며, 관련 방어 체계를 국가 차원으로 격상하겠다고 밝혔다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 이재명 정부 출범 2년 차 국정감사 첫날인 6일 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 "금융 사이버 공격으로 인한 피해가 잇따르고 있으며, 일부 해킹 공격에서 AI가 활용된 정황이 포착돼 상황이 매우 엄중하다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.06 mironj19@newspim.com

한 원내대표는 "첨단 기술이 국민을 직접 겨냥하는 위험성이 확인된 만큼 금융감독원과 과학기술정보통신부, 경찰 등 유관기관은 신속한 조사와 재발 방지 대책 수립에 총력을 다해야 한다"며 "AI 기반의 선제적 방어 체계 구축이 시급하다"고 강조했다.

이어 "사이버 위협에 대한 대비와 안전 확보를 국가 차원으로 격상해 국민의 디지털 안전을 철저히 지키겠다"고 약속했다.

한편 한 원내대표는 이날 시작된 국정감사 배경과 관련해 "민생 정책을 책임지고 실효성 있는 대안을 마련하는 생산적 국감을 만들겠다"며 여권의 국정 과제 추진 의지를 재확인했다.

반면 법제사법위원회 국감과 관련해서는 불출석 사유서를 제출한 조희대 대법원장을 향해 "대법관 공백 사태로 인한 재판 지연 등의 책임을 피할 수 없다"며 증인 출석 및 소명을 강력히 촉구했다.

아울러 최근 비무장지대(DMZ) 폭발 사고가 북한 지뢰에 의한 것으로 밝혀진 데 대해 북한을 강력히 규탄하는 한편, 국민의힘을 향해서는 안보 문제의 정쟁화를 중단하고 국회 차원의 결의안 채택에 협조할 것을 요구했다.

seo00@newspim.com