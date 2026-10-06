두산로보틱스, 국산 AI 반도체로 '한국형 피지컬 AI' 구현 

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

989억 국책과제 수주...온디바이스 AI·원전 용접 자동화 추진

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 두산로보틱스가 국산 인공지능(AI) 반도체를 활용한 차세대 협동로봇과 원전 기자재용 지능형 용접 솔루션 개발에 나선다.

두산로보틱스는 산업통상부와 한국산업기술기획평가원이 공동 주관한 'K-온디바이스 AI 반도체 기술개발사업'과 '로봇산업 기술개발사업'에서 제안한 2개 과제가 국책과제로 선정됐다고 6일 밝혔다.

[로고= 두산]

두 과제의 총 연구개발비는 약 989억원이며 이 가운데 정부 지원금은 약 681억원이다.

첫 번째 과제는 '온디바이스 AI 반도체 기반 차세대 협동로봇 기술 개발'이다. 외부 PC나 클라우드에 연결하지 않고도 로봇이 자체적으로 주변 환경을 인지하고 판단·제어할 수 있도록 하는 기술을 개발하는 것이 목표다.

국산 AI 시스템반도체(SoC)에 AI 연산용 신경망처리장치(NPU)와 실시간 통신·제어 기능을 결합해 협동로봇에 탑재한다. 이를 통해 카메라와 촉각, 힘·토크, 음성 등 다양한 정보를 현장에서 실시간으로 처리할 수 있도록 한다.

두산로보틱스는 해당 반도체를 탑재한 가반하중 5kg·10kg·20kg급 협동로봇 3종과 양팔 작업 및 전방향 이동이 가능한 산업용 휴머노이드를 개발할 계획이다. 2곳 이상의 수요 현장에서 72시간 무중단 실증과 국제 안전인증을 거쳐 2031년부터 표준 제품으로 상용화하는 것이 목표다.

두 번째 과제는 '협동로봇·AI 기반 지능형 용접 솔루션 기술 개발'이다. 협동로봇에 AI와 디지털 트윈 기술을 결합해 원전 기자재 등 고난도 용접 공정을 자동화하는 것이 핵심이다.

로봇이 카메라를 통해 용접 대상을 인식하고 위치를 자동 보정하는 한편 숙련공의 작업 동작을 학습해 용접 경로와 위빙 동작을 생성하도록 개발한다.

두산로보틱스는 로봇 용접 경로와 숙련공 작업 경로 간 일치율을 95% 이상으로 높이고 경로 오차는 ±3mm 이내로 줄이는 것을 목표로 하고 있다. 5층 이상의 다층 용접도 자동화해 작업 시간을 50% 이상 단축할 계획이다.

실증은 두산에너빌리티 원자력센터에서 진행된다. 원전 기자재 제조 공정의 가접과 예열, 용접 등에 우선 적용한 뒤 원전 품질 인증을 확보해 조선과 플랜트, 방산 분야로 적용 범위를 확대할 예정이다.

박인원 두산로보틱스 사장은 "온디바이스 AI 반도체와 자체 협동로봇 플랫폼을 결합해 숙련공의 암묵지까지 학습·재현하는 피지컬 AI 협동로봇을 한국 제조업의 새로운 경쟁력으로 만들어 가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com