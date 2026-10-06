전국 광역 단체장 10월 6일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북지사가 22일 회의와 4자 회담에 나섰다
- 추경호 대구광역시장은 22일 간부회의와 4자 회담을 열었다
- 전국 광역단체장들이 22일 국정 현안과 지역 일정에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이철우 경북도지사
- 화공 굿모닝 특강(400회);몸과 마음을 세우는 에너지 관리 실천법(07:20 ekahrwjrghf)
- 국정감사 대비 실국원장 간부회의(09:00 원융실)
- 2026년 경상북도 이통장 한마음대회(10:30 영주풍기인삼문화팝업공원)
- 대구경북 상생과 협력을 위한 4자 회담(15:30 대구광역시 산격청사)
▲추경호 대구광역시장
-성공적인 대구시정을 위한 조찬 기도회(07:00 호텔인터불고 대구)
- 확대 간부회의(09:00 동인청사 대회의실)
- 대구경북 4자 회담(15:30 산격청사 대회의실)
▲우상호 강원도지사
-지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
-직원과 함께하는 상호공감 콘서트(12:20 도청 중앙계단)
-제349회 임시회 제1차 본회의 (15:00 도의회 본회의장)
▲이원택 전북지사
- 간부회의 (08:40 회의실)
- 민선9기 출범 100일 기자회견 (10:30 기자회견장)
▲신용한 충북지사
-10월 직원조회(09:00 문화홀)
-취임 100일 비전 발표(10:20 브리핑룸)
▲전재수 부산시장
- 원도심 타운홀 미팅(15:30동구 패션비즈센터)
- 제31회 부산국제영화제 개막식(19:15 영화의전당)
▲박완수 경남지사
-기자간담회(10:30 도정회의실)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 국무회의(10:00 청와대)
▲추미애 경기도지사
- 도지사 주재 주간회의(14:00)
▲박찬대 인천시장
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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