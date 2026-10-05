괴산에 전국 장사들 집결…모래판 뜨겁게 달군다

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'2026 괴산추석장사씨름대회' 5일 개막…11일까지 7일간 열전

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 전국의 장사들이 충북 괴산에 모여 모래판을 뜨겁게 달군다.

'2026 괴산추석장사씨름대회'가 5일 괴산문화체육센터에서 막을 올렸다.

2026 괴산 추석장사씨름대회.[사진=괴산군] 2026.10.05 baek3413@newspim.com

오는 11일까지 7일간 열리는 이번 대회에는 전국 35개 팀 선수들이 출전해 체급별 장사 타이틀을 놓고 한판 승부를 펼친다.

첫날부터 경기장은 팽팽한 긴장감으로 가득했다. 여자부 예선에 나선 선수들은 상대의 중심을 무너뜨리기 위한 기술 싸움을 벌이며 모래판을 달궜다. 관중들은 선수들의 한판 승부가 펼쳐질 때마다 큰 박수와 환호를 보냈다.

승부의 하이라이트는 8일이다. 오후 2시 10분 개회식을 시작으로 남녀부 주요 체급 장사결정전이 이어진다. 주요 경기는 KBS와 KBS N을 통해 전국에 생중계돼 추석을 앞둔 안방 시청자들에게 씨름의 묘미를 전한다.

씨름 열기는 경기장 밖으로도 이어지고 있다. 선수단과 가족, 관람객 등이 괴산을 찾으면서 음식점과 숙박업소 등 지역 상권에도 활기가 돌고 있다.

괴산군씨름협회와 지역 업체 20여 곳은 냉장고와 세탁기, TV 등을 경품으로 후원했다. 대회 기간 매일 현장 추첨 이벤트가 열려 경기장을 찾은 관람객들에게 또 다른 즐거움을 선사한다.

괴산군은 이번 대회를 통해 씨름의 매력을 알리는 동시에 지역 관광자원과 먹거리 등을 전국에 알릴 계획이다.

송인헌 군수는 "전국 장사들이 펼치는 짜릿한 승부가 괴산의 가을을 뜨겁게 달구고 있다"며 "많은 분들이 경기와 함께 괴산의 가을을 즐기길 바란다"고 말했다.

한편 2026 괴산추석장사씨름대회는 오는 11일까지 괴산문화체육센터에서 열린다.

전

baek3413@newspim.com