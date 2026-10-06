[오늘날씨] 아침 10도 안팎 '쌀쌀'…일교차 15도

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 6일은 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 최저기온이 10도 안팎을 기록하며 쌀쌀할 전망이다. 춘천 등 강원도 일부 지역에서는 아침 최저기온이 5도까지 낮아질 전망이다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에서 일교차가 15도 안팎으로 매우 크고 바람도 강하게 불 전망이다.

시민들이 아침에 출근하는 모습 [사진=뉴스핌DB]

아침 최저기온은 5~14도로 예상된다. ▲서울 11도 ▲인천 11도 ▲수원 10도 ▲춘천 6도 ▲강릉 12도 ▲청주 11도 ▲대전 9도 ▲전주 11도 ▲광주 12도 ▲대구 10도 ▲부산 14도 ▲울산 12도 ▲제주 17도다.

낮 최고기온은 19~24도로 예측된다. ▲서울 22도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 21도 ▲강릉 21도 ▲청주 22도 ▲대전 21도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 22도 ▲제주 22도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~3.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

yuniya@newspim.com