경남도, 마리나선박 정비사 교육생 모집…지역 인재 양성·일자리 창출

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선외기와 선내기 정비사 과정 운영

전문인력 교육 기반 부족 문제 해결

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 남해안 해양레저 인프라가 확대되는 가운데 경남도가 시설 운영과 선박 정비를 맡을 전문인력 양성에 나선다.

경남도는 '경남 해양레저관광 전문인력 양성사업'을 추진하고 마리나선박 정비사 국가자격 교육생을 모집한다고 5일 밝혔다.

마리나선박 정비사 국가자격 취득을 위한 선외기 정비사 과정[사진=경남도] 2026.10.05

이번 사업은 부산·울산·경남과 호남권을 잇는 남부권 해양레저 전문인력 양성 거점을 구축하기 위해 마련됐다. 교육과 실습을 취업·창업으로 연결해 해양레저관광 산업의 인력 기반을 강화한다는 계획이다.

남해안에는 복합 해양레저관광도시와 국가거점마리나, 해양레저관광거점, 해양치유센터, 마리나비즈센터 등 관련 시설이 조성되고 있다. 하지만 시설 운영과 관리에 필요한 전문인력 교육 기반은 부족한 상황이다.

상설 해양레저 전문인력 양성기관도 경기도에 1곳만 운영돼 남부권 수요를 충족하는 데 한계가 있었다. 경남도는 남해안의 지리적 이점을 활용해 관련 교육 거점으로 육성할 방침이다.

교육과정은 마리나선박 정비사 국가자격 취득을 위한 선외기 정비사 과정과 선내기 정비사 과정으로 운영된다. 교육은 통영해양스포츠센터에서 진행하며 통영시요트협회와 경기해양인력양성센터가 주관한다.

모집 인원은 과정별 16명이다. 선외기 정비사 과정은 10월 12일까지, 선내기 정비사 과정은 11월 12일까지 통영요트학교 누리집에서 신청할 수 있다. 각 과정은 선착순으로 접수하며, 모집 인원을 초과하면 경남도민과 청년을 우선 선발한다.

교육비는 100만 원이며 경남도민은 50% 할인받을 수 있다. 선외기 정비사 과정은 오는 13일부터 11월 11일까지 선내기 정비사 과정은 11월 19일부터 12월 18일까지 진행된다.

마리나선박 정비사 자격은 마리나선박 정비업 등록에 필요한 국가자격이다. 지정 교육기관에서 관련 교육을 이수해야 자격 검정시험에 응시할 수 있다.

도는 실무 중심 교육을 통해 청년 등 지역 인재의 취업과 창업을 지원하고 해양레저관광 분야 일자리 창출로 연계할 계획이다. 앞으로 국제 요트대회와 마리나 네트워크 등과 연계해 전문인력 양성 기반도 확대한다.

김상원 관광개발국장은 "해양레저관광 인프라가 확대되는 만큼 시설을 운영하고 성장시킬 전문인력 양성이 중요하다"며 "경남이 남부권 해양레저관광 전문인력 양성의 중심지가 되도록 지원하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com