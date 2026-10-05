"공약, 실제 정책으로"…단양군 민선 9기 공약이행평가단 가동

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 5일 민선 9기 공약이행평가단을 구성했다.
- 평가단은 공약 추진상황과 실천계획 적정성을 점검한다.
- 단양군은 8일까지 공약사업을 최종 확정할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 단양군이 민선 9기 공약사업의 이행 상황을 객관적으로 점검하기 위한 공약이행평가단을 구성하고 본격적인 운영에 들어갔다.
공약이행평가단은 민선 9기 공약사업의 추진상황을 점검하고 공약 실천계획의 적정성과 이행 과정 전반에 대한 의견을 제시하는 역할을 맡는다.
5일 군에 따르면 평가단은 민선 9기 군정 비전과 공약사업 추진 현황을 공유하고 주요 역할과 향후 운영계획 등을 수립하고 앞으로 공약사항 추진실적과 이행상황 및 공약 실천계획을 검토한다.
또 실천계획의 중요 변경사항을 검토하고 추진 과정에서 발생하는 문제점에 대한 개선방안을 자문하는 한편, 공약 이행과 관련한 주요 사항에 대해 의견을 제시할 예정이다.
김문근 군수는 "공약은 잘 만드는 것보다 군민과의 약속을 실제 정책으로 실천해 군민이 변화를 체감할 수 있도록 하는 것이 더 중요하다"고 말했다.
한편 단양군은 오는 8일까지 민선 9기 공약사업을 최종 확정할 예정이다.
choys2299@newspim.com