경기도, 2026 DMZ OPEN 페스티벌 개최

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 오는 12일부터 11월 29일까지 파주 임진각 평화누리와 고양시 일원에서 '2026 DMZ OPEN 페스티벌'을 개최한다고 5일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

도에 따르면 올해 페스티벌은 '선을 열어 삶을 잇다(Open the Line, Connect the Life)'를 주제로 열린다. 분단과 경계의 상징인 비무장지대(DMZ)의 선을 열어 사람과 사람, 일상과 세계를 연결하고 새로운 평화의 흐름을 만들어간다는 의미를 담았다.

주요 프로그램은 ▲DMZ를 예술적 시선으로 재해석한 'DMZ OPEN 전시'▲음악을 통해 평화와 화합의 메시지를 전하는 'DMZ OPEN 국제음악제'▲국내외 전문가들과 평화공존 방안을 논의하는 'DMZ OPEN 에코피스포럼' 등이다.

DMZ OPEN 전시는 12일부터 11월 29일까지 파주 임진각 평화누리 등을 중심으로 진행된다. 올해 전시는 DMZ를 통제와 단절의 공간이 아닌 기억·생태·공존의 서사가 살아 있는 복합적 관계의 무대 '스테이징(Staging)'으로 재해석해 진행한다.

안규철, 선무, 애비게일 라파엘 콜린스, 윤수연, 데니스 베르치, 연진영, 최진욱, 오형근, 박찬경, 정가희 등 국내외 작가 14명이 참여해 DMZ의 역사와 생태, 기억과 공존을 주제로 한 작품을 선보인다.

DMZ OPEN 국제음악제는 23일부터 25일까지 고양아람누리 아람음악당에서 총 4회 열린다. 'PACE: 평화로 돌아가다'를 주제로 'Pulse(시작의 박동)', 'Awaken(깨어나는 평화)', 'Connect(연결되는 마음)', 'Eternity(계속될 평화)'로 이어지는 음악적 서사를 선보일 예정이다.

KBS교향악단, 경기필하모닉오케스트라, 말러리안 오케스트라, 밀레니엄필하모닉오케스트라가 참여하며 미하엘 잔데를링, 여자경, 진솔 등 지휘자와 피아니스트 손세혁, 바이올리니스트 임지영 등이 무대에 오른다.

폐막 공연에는 세계적인 소프라노 조수미가 밀레니엄필하모닉오케스트라와 함께 출연해 음악을 통한 평화와 화합의 메시지를 전한다. 국제음악제 티켓은 2일부터 고양아람누리 누리집과 NOL티켓을 통해 예매할 수 있다.

DMZ OPEN 에코피스포럼은 28일 소노캄 고양에서 '평화공존의 길을 열다'를 대주제로 열린다. 경기도와 통일부, 프리드리히 에버트 재단이 공동 주최하며 국내외 전문가와 도민 등 350여 명이 참석할 예정이다.

기조세션에서는 프랑스 사회과학고등연구원 발레리 줄레조 교수가 기조연설에 나선다. 이후 3개 공동주최 기관장과 함께 평화공존을 주제로 대담을 진행한다.

오후에는 통일부와 프리드리히 에버트 재단이 각각 주관하는 평화세션이 이어진다. 경기도는 생태세션으로 '동북아 스마트 생태도시 세미나'를 개최해 DMZ의 생태적 가치와 평화공존 방안을 논의한다.

박현석 경기도 평화협력국장은 "예술과 음악, 국제적 논의를 통해 DMZ의 생태·평화적 가치를 일상 속에서 경험하고 그 가치가 세계로 이어지는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

DMZ OPEN 페스티벌의 세부 프로그램과 참여 방법은 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

asj7376@newspim.com