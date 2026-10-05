부산시, 12~17일 제1만덕터널 야간 전면통제…화재 대응 시스템 구축

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 12일부터 17일까지 제1만덕터널을 밤마다 통제했다
- 화재연동 제연설비 자동제어시스템 설치 공사 때문이라고 밝혔다
- 시민은 오후 11시부터 오전 5시까지 제2만덕터널로 우회해야 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
제2만덕터널 등 우회도로 이용 당부
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 화재 대응 설비 설치를 위해 제1만덕터널이 엿새간 밤 시간대 전면 통제된다.
부산시 건설안전시험사업소는 오는 12일부터 17일까지 제1만덕터널 상·하행선을 야간 통제한다고 5일 밝혔다.
통제 구간은 온천동과 만덕동을 잇는 제1만덕터널 양방향이다. 통제 시간은 매일 오후 11시부터 다음 날 오전 5시까지 6시간이다.
해당 시간에는 터널 통행이 전면 제한된다. 운전자는 제2만덕터널 등 주변 우회도로를 이용해야 한다. 이번 통제는 화재연동 제연설비 자동제어시스템 설치 공사에 따른 조치다. 공사는 출퇴근 시간대 교통 혼잡을 피해 야간에 진행된다.
화재연동 제연설비 자동제어시스템은 터널에서 화재가 발생하면 화재경보신호와 연계된 제연설비를 자동으로 작동시키는 장치다. 연기와 유독가스 확산을 막는 역할을 한다.
시공은 ㈜조이테크가 맡는다. 부산시는 안전 관리와 공정 관리를 강화해 통제 기간을 줄이고 시민 불편을 최소화할 계획이다.
진봉상 건설안전시험사업소장은 "안전 관리와 신속한 공정으로 교통통제 기간을 단축하겠다"며 "원활한 공사를 위해 시민들의 협조를 당부한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com