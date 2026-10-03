의령군, 제5회 리치리치페스티벌 개막…'부자의 감각'으로 오감 체험

9개 구역과 다양한 체험형 프로그램

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 가족과 연인, 친구가 손을 맞잡고 눈을 감았다. 의령의 가을 축제가 '부자의 감각'을 주제로 관객과 첫 만남을 가졌다.

제5회 의령리치리치페스티벌이 지난 2일 의령군민공원에서 개막했다. 개막식에는 관광객과 군민 등 1만7000여 명이 참석했다.

오태완 경남 의령군수가 2일 제5회 의령리치리치페스티벌 개막식에서 올해 축제 주제인 '부자의 감각'을 소개하며 다섯 손가락을 펼쳐 보이고 있다.[사진=의령군] 2026.10.03

오태완 의령군수는 환영사에서 축제 주제인 '부자의 감각'을 사람의 오감으로 풀어냈다. 축제의 다섯 번째 개최를 의미하는 숫자 '5'와 시각·청각·후각·미각·촉각을 연결한 구성이다.

오 군수는 관객들에게 "오늘 함께 온 사랑하는 사람의 손을 잡으십시오. 그리고 딱 3초만 눈을 감아보시겠습니까"라고 제안했다. 관객들은 가족과 연인, 친구의 손을 잡은 채 눈을 감았고 오 군수도 함께했다. 무대 전광판에는 '눈·귀·코·입·손'이 차례로 등장했다.

오 군수는 눈으로 의령과 솥바위, 축제장 곳곳을 살펴보고 귀로 음악과 웃음소리를 들어보자고 말했다. 꽃향기와 풀 내음을 맡고, 음식을 맛보며, 좋은 말을 나누자는 의미도 전했다. 이어 "재미있는 것은 직접 해보고, 좋은 기회가 보이면 꽉 잡으십시오"라며 축제의 체험 프로그램 참여를 당부했다.

오 군수는 "좋은 순간을 놓치지 않고 온전히 느낄 줄 아는 것, 그것이 바로 '부자의 감각' 아닐까요"라고 말했다. 이어 "의령에서 모든 감각을 활짝 열고 축제를 즐겨달라"고 했다.

개막식에서는 무용과 플라잉 퍼포먼스로 축제 주제를 표현한 공연이 펼쳐졌다. 대형 선물상자를 활용한 개막 세리머니도 이어졌다. 김희재와 김용빈이 출연한 '리치 골든타임 콘서트'와 리치불꽃쇼가 개막 첫날 밤을 장식했다.

축제는 5일까지 의령군민공원과 솥바위 일원에서 열린다. 9개 구역으로 구성한 '부자1번지 주제관'을 비롯해 AI 리치 컨디션, 리치패밀리 올림픽, 리치 뱃길투어 등 체험형 프로그램이 운영된다.

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