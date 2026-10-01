크래비티 형준, '아침&' 날씨 예보 출격…'라우더' 컴백 열기 ↑

AI 핵심 요약beta
- 크래비티 형준이 2일 JTBC 아침& 날씨 코너에 출연한다
- 형준은 신보 소노로스와 타이틀곡 라우더를 소개한다
- 데뷔 후 첫 뉴스 프로그램 출연으로 컴백 열기를 더했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 크래비티 형준이 JTBC '아침&'을 찾아 색다른 매력으로 컴백 열기를 더한다.
소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 형준은 오는 2일 오전 7시 30분 방송되는 JTBC '아침&' 날씨 코너에 출연한다.
이날 형준은 방송 말미 날씨 코너에 등장해 직접 예보를 전하는 것은 물론, 지난 9월 30일 발매된 크래비티의 신보 '소노로스(sonorous)'를 소개하며 컴백 소식을 알릴 계획이다. 특히, 형준 특유의 밝고 쾌활한 에너지로 날씨 예보에 친근한 매력을 더해 기분 좋은 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.
형준에게 이번 '아침&' 출연은 데뷔 후 처음으로 뉴스 프로그램에 출연하는 자리라는 점에서 더욱 특별한 의미를 갖는다. 또한, 러비티(팬덤명)와 새로운 방식으로 만나는 가운데, 신곡 '라우더(LOUDER)' 활동에 대한 기대를 더욱 끌어올릴 전망이다.
이렇듯, 뛰어난 음악적 역량은 물론 다채로운 활동을 이어가고 있는 형준은 무대 안팎으로 자신만의 매력과 강점을 각인시키고 있다.
자체 콘텐츠 '크래비티 파크'를 비롯해 각종 예능 프로그램에서는 센스 있는 리액션과 재치 있는 입담으로 존재감을 보여주고 있으며, 라디오 DJ와 2년 연속 음악방송 MC 활약을 통해 활동 영역을 넓혔다.
최근에는 개인 유튜브 채널 '동그란 송형준'을 개설해 눈길을 끈 가운데, 무대 위와는 또 다른 자연스러운 일상과 다양한 콘텐츠를 선보이며 팬들은 물론 많은 이들의 호평을 얻고 있다.
음악과 예능, 진행, 콘텐츠 등 다양한 분야에서 활약하고 있는 형준이 이번 '아침&' 출연을 통해 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 집중된다.
한편, 형준이 속한 크래비티는 지난달 30일 신보 '소노로스'를 발매하고 타이틀곡 '라우더'로 컴백 활동에 돌입했다. 형준은 오는 2일 오전 7시 30분 방송되는 JTBC '아침&' 날씨 코너를 통해 시청자들과 만날 예정이다.
moonddo00@newspim.com