키빗업, 새벽 3시까지 주택가 MV 촬영 논란…소속사 "깊이 사과"

AI 핵심 요약beta
- 인코드가 9월 30일 키빗업 촬영 소음에 사과했다.
- 새벽 주택가 뮤직비디오 촬영으로 주민 불편이 빚어졌다.
- 소속사는 주민 면담과 재발 방지 약속을 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 키빗업 측이 심야 시간대 주택가에서 뮤직비디오를 촬영하며 주민들에게 불편을 끼친 데 대해 사과했다.
소속사 인코드는 9월 30일 공식 입장을 통해 "최근 진행된 키빗업 뮤직비디오 촬영과 관련해 평온한 밤을 보내셔야 할 시간에 촬영으로 인한 소음으로 불편과 피해를 겪으셨을 주민분들께 죄송한 마음을 전한다"고 밝혔다.
이어 "당사 역시 촬영 과정에서 주민분들의 불편을 최소화하기 위해 여러 방면으로 고려하고 노력했으나 늦은 시간까지 촬영이 이어지는 과정에서 주변 환경과 주민분들의 생활에 미칠 수 있는 불편을 보다 세심하게 살피지 못했다"며 "이로 인해 불편을 겪으신 주민분들께 다시 한번 깊이 사과드린다"고 전했다.
소속사는 "이번 일을 무겁게 받아들이고 있으며, 불편을 겪으신 주민분들을 찾아뵙고 책임 있는 자세로 후속 조치에도 성실히 임하겠다"며 "이번 일을 계기로 향후 촬영 및 제작 과정에서는 주변 환경과 주민분들의 생활에 더욱 세심한 주의를 기울이겠다"고 강조했다.
앞서 한 누리꾼은 SNS에 인천 제물포시장 인근 주택가에서 진행된 한 아이돌 그룹의 뮤직비디오 촬영 현장을 담은 영상을 공개했다.
해당 누리꾼은 새벽 3시가 넘은 시간까지 스피커를 사용한 촬영이 이어졌으며 경찰에 신고한 뒤 촬영이 종료됐다고 주장했다. 촬영 종료 후에도 현장에서 환호성이 이어졌다며 불편을 호소하기도 했다. 이후 해당 촬영이 키빗업의 신곡 뮤직비디오 촬영이었던 것으로 알려졌다.
한편 키빗업은 가수 김재중이 설립한 인코드에서 선보인 보이그룹이다. 지난해 4월 데뷔했으며 오는 11월 컴백을 앞두고 있다.
moonddo00@newspim.com