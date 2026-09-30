부산시 "과기부 인공지능 중심대학 공모 동아대 최종 선정…인재 양성"

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동남권 특화산업 실증형 AI중심대학 조성

주력산업 AI 전환·인재 지역 정착 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 동아대학교가 정부의 인공지능(AI)중심대학 공모에 선정돼 동남권 산업의 AI 전환을 이끌 인재 양성에 나선다.

부산시는 과학기술정보통신부 주관 '2026년 AI중심대학' 공모에서 동아대가 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.

부산시가 과학기술정보통신부가 추진하는 2026년 인공지능(AI)중심대학 공모사업에 동아대학교가 최종 선정됐다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

AI중심대학은 대학 교육체계를 AI 중심으로 개편해 전문 인재와 산업 융합인재를 양성하고 지역 산업의 AI 전환을 지원하는 국가 사업이다.

부산시와 동아대는 2026년부터 2033년까지 8년간 국비 212억 원을 포함해 모두 252억 원을 투입한다. 사업 목표는 '동남권 특화산업의 피지컬 인공지능 전환(Physical AX)을 선도하는 실증형 AI중심대학' 조성이다.

동아대는 기존 SW중심대학 사업을 통해 마련한 AI·소프트웨어 교육 기반과 산학협력 성과를 토대로 이번 공모에 선정됐다. 기존 SW 중심 인재 양성 체계를 산업 현장 실증과 취·창업, 지역 정착까지 연계하는 AI 중심 체계로 확대할 계획이다.

대학 교육체계도 개편한다. 소프트웨어대학을 AI대학으로 전환하고 AX융합대학과 대학원 AI융합학과를 신설한다. 전교생을 대상으로 AI 기초교육인 '모두의 AI'를 운영하며 AI·AX 학·석사 통합·연계과정인 '패스트트랙(FastTrack)'도 마련한다.

부산·동남권 주력산업을 대상으로 한 현장 실증교육도 확대한다. 제조·에너지, 휴먼케어, 해양·항만·조선 분야에 AI 기술을 단계적으로 적용하고, 기업 현장에서 사업화 가능성을 검증한다.

산학협력 프로젝트와 장기인턴십을 통해 학생들의 실무 경험도 지원한다. 교육과정을 지역기업 취업과 창업으로 연결하고, 지역에 정착할 수 있는 기반을 마련한다는 구상이다.

시는 이번 선정을 계기로 기존 SW중심대학 사업으로 구축한 지역 AI·SW 인재 양성 기반을 AI·AX 중심으로 고도화할 방침이다. 대학과 기업 간 협력을 강화해 지역 주력산업의 AI 전환과 인재의 지역 정착을 지원할 계획이다.

전재수 시장은 "이번 선정은 지역의 AI·SW 교육 기반을 AI 중심의 교육과 산업혁신 체계로 전환하는 계기가 될 것"이라며 "대학에서 양성한 인재가 지역기업의 AI 전환을 이끌고 부산에서 취업·창업할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com