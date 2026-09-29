크래비티, '라우더' MV 티저 공개…몽환+다크 에너지 예고

AI 핵심 요약beta
- 크래비티가 28일 신보 타이틀곡 라우더 티저를 공개했다.
- 라우더는 몽환적 다크 사운드의 일렉트로닉 댄스곡이다.
- 원진·앨런 등 멤버들이 작사해 앨범 완성도를 높였다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 크래비티 신보 타이틀곡 '라우더(LOUDER)'가 베일을 벗었다.
소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 28일 크래비티 공식 SNS 채널을 통해 오는 30일 발매되는 미니 9집 '소노로스(sonorous)'의 타이틀곡 '라우더' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.
공개된 영상은 누군가가 페가수스를 타고 비현실적으로 묘사된 자연을 가로지르는 모습으로 시작돼 눈길을 끌었다. 이어 샘이 있는 숲을 배경으로 멤버들이 모여 있는 장면이 펼쳐졌고, 멤버들이 밧줄로 연결된 듯한 상징적인 연출이 이어져 궁금증을 더했다.
이후 땅이 솟아오르고, 도심 한가운데 빛이 내려앉으며 웅장하면서도 신비로운 분위기를 완성했다. 이 가운데, 짧은 순간에도 멤버들의 탄탄한 보컬과 강렬한 퍼포먼스를 짐작게 해 타이틀곡 '라우더'에 대한 기대를 최고조로 끌어올렸다.
오는 30일 발매되는 크래비티 신보 '소노로스'의 타이틀곡 '라우더는 몽환적이면서도 다크한 사운드가 인상적인 일렉트로닉 댄스 곡이다. 거친 신스와 드럼 사운드 위로 더해지는 보컬이 점점 커지는 파동으로 표현되며 폭발적인 에너지를 만들어낸다. 이를 통해 내면 깊은 곳의 떨림을 따라 스스로를 변화시키고, 새로운 감각과 본능을 정면으로 마주하는 과정을 그려낸다.
특히, 원진, 앨런, 세림, 형준, 태영이 작사에 참여해 크래비티만의 색깔과 메시지를 곡에 녹여냈다. 뿐만 아니라, 이번 앨범에는 세림, 우빈, 태영의 자작곡까지 수록되어 멤버들의 음악적 역량과 스펙트럼을 더욱 풍부하게 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com