부산시, 캠코와 '지역인재 장학금·금강공원 숲 조성' 협약

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10년간 7억8000만 원 장학금

어린이 체험숲 2억 원 투입

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산으로 이전한 공공기관이 지역인재 장학금 지원과 어린이 숲 조성을 위해 장기 기부에 나섰다.

부산시는 22일 오전 시청 국제의전실에서 한국자산관리공사(캠코)와 '부산지역인재 장학금'과 '금강공원 키우미 숲 조성'을 위한 기부금 전달식과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

전재수 부산시장(가운데)이 22일 오전 10시 20분 시청 국제의전실에서 정정훈 한국자산관리공사 사장(맨 왼쪽)과 체결한 부산지역인재 장학금 기부 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=부산시] 2026.09.22

전재수 시장, 정정훈 캠코 사장, 초록우산 어린이재단 관계자 등이 참석해 지역인재 육성과 미래세대를 위한 상생 협력 방향을 논의했다.

협약에 따라 캠코는 2026년부터 2035년까지 10년간 총 7억8000만 원을 부산시에 기부한다. 기부금은 부산 소재 대학의 정보기술(IT)·상경 분야 3학년 이상 재학생과 졸업생을 대상으로 한 생활장학금과 취업장려금으로 쓰여 학업과 취업 준비를 뒷받침한다.

캠코 참여로 주택도시보증공사, 한국예탁결제원, 한국주택금융공사에 이어 부산 이전 공공기관 4곳이 지역인재 장학금 조성에 동참하게 됐다.

캠코는 금강공원 내 어린이 숲 체험공간 조성을 위해 2억 원을 기부한다. 초록우산 어린이재단이 올해 10월 준공을 목표로 공사를 추진하며 시는 부지를 제공하고 향후 운영을 맡는다.

'금강공원 키우미 숲'에는 어린이들이 자연을 관찰하고 체험할 수 있는 주제별 정원과 숲 체험 공간이 마련된다. 시는 이 공간이 어린이의 생태적 감수성을 키우는 동시에 시민의 일상 휴식처로도 활용될 것으로 내다봤다

전재수 시장은 "어린이들이 자연 속에서 배우고 성장할 수 있는 환경은 부산의 미래를 위한 중요 기반"이라며 "지역 인재 육성과 시민 휴식 공간 확충에 뜻을 모아주신 캠코와 초록우산 어린이재단에 감사드리며 앞으로도 지역사회와 협력해 인재의 지역 정착과 시민 삶의 질 향상을 뒷받침하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com