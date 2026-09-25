시티건설, 광명 구름산지구 '광명 시티프라디움 에듀하임' 분양

AI 핵심 요약beta
- 시티건설이 18일 광명 시티프라디움 에듀하임 견본주택을 열고 분양했다.
- 단지는 광명 구름산지구 426가구로, 3면 발코니와 넓은 서비스면적을 갖췄다.
- 광명역과 학교·대형상업시설 인접해 교통·생활 인프라를 갖췄다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 시티건설이 경기도 광명시 구름산지구 일원에 건립하는 신규 아파트 '광명 시티프라디움 에듀하임'의 견본주택을 개관하고 분양 일정을 진행 중이다.
이 단지는 구름산지구 내에 조성되는 총 930가구 규모의 시티프라디움 브랜드 타운 중 1차 공급 물량이다. 건축 규모는 지하 2층에서 지상 최고 22층 높이의 6개 동이며, 전용면적 59~84㎡ 총 426가구 규모로 건립된다. 지난 18일 견본주택 개관 이후 운영을 이어가고 있다.
세대 내부 평면 및 공용 시설 설계에는 실사용 면적 확대와 주차 용량 확보가 적용됐다. 전용면적 84㎡ D타입의 경우 3면 발코니 특화 설계를 도입해, 기본 전용면적 외에 최대 약 39.6㎡(약 12평)의 추가 서비스 면적을 제공한다. 해당 타입 외에도 주택형 구조에 따라 13평에서 최대 20평 수준의 서비스 면적이 책정되어 실내 가용 공간을 넓혔다. 단지 내 공용 주차장은 세대당 1.5대의 차량을 수용할 수 있는 면적으로 조성되어 야간 및 심야 시간대 주차 공간 부족을 방지하도록 설계됐다.
교육 및 생활 인프라도 단지 반경 내에 형성되어 있다. 공립 밝은빛유치원을 비롯해 서면초등학교, 안서중학교, 창의경영고등학교 등 유아 및 초·중·고교 교육시설이 도보 통학권에 위치하며, 기존 형성된 소하동 일대의 학원가 상권과 인접해 있다.
광역 교통망 및 대형 상업 시설로는 수도권 전철 1호선과 고속철도(KTX)가 정차하는 광명역을 이용할 수 있으며, 차량 이용 시 제2경인고속도로 및 강남순환도시고속도로 진출입이 가능하다. 단지 인근 광명역세권 상업지구에 위치한 이케아(IKEA), 코스트코, 중앙대학교 광명병원 등의 대형 상업·의료 시설과 소하동 구도심 생활권의 편의시설을 함께 이용할 수 있다.
'광명 시티프라디움 에듀하임'의 견본주택은 경기도 광명시 일직동 일원에 마련되어 운영 중이다.
ohzin@newspim.com