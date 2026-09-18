K리그1 강원, ACL2 조별리그 첫 경기서 10명 뛴 키치와 0-0 무승부

AI 핵심 요약beta
- 강원FC가 17일 키치 SC와 ACL2 1차전서 0-0 비겼다.
- 후반 25분 키치 민가조프 퇴장으로 수적 우위 잡았다.
- 강원은 기회 살리지 못하고 승점 1에 만족했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 강원FC가 상대 퇴장으로 얻은 수적 우위를 살리지 못하며 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) 첫 경기를 무승부로 마쳤다.
강원은 17일 홍콩 몽콕 스타디움에서 열린 키치 SC와 2026-2027 ACL2 조별리그 H조 1차전 원정 경기에서 0-0으로 비겼다.
지난해 K리그1 5위 자격으로 ACL2 무대에 나선 강원은 첫 경기에서 승점 1을 얻는 데 만족해야 했다. 키치는 2025-2026시즌 홍콩 프리미어리그 챔피언 자격으로 이번 대회에 출전했다.
경기 초반 홈팀 키치의 공세에 고전한 강원은 전반 중반부터 주도권을 가져오기 시작했다. 전반 25분 이용재가 페널티지역 오른쪽 앞에서 강력한 왼발 슈팅을 날렸지만 몸을 날린 상대 골키퍼의 선방에 막혔다.
키치도 반격했다. 전반 37분 왼쪽 측면에서 올라온 크로스를 주장 루슬란 민가조프가 골문 앞에서 헤더로 연결했으나 공은 골대를 살짝 벗어났다.
0-0으로 시작한 후반에는 강원이 결정적인 기회를 잡았다. 후반 3분 이용재가 페널티아크 정면에서 시도한 왼발 슈팅이 골키퍼 손끝을 스친 뒤 왼쪽 골대를 때리고 나오면서 아쉬움을 삼켰다. 키치 역시 후반 8분 마르캉 산토스의 헤더가 크로스바를 넘어가며 득점에 실패했다.
강원은 후반 25분 절호의 기회를 맞았다. 키치 주장 민가조프가 크로스를 헤더로 연결하려다 공이 빗나가자 손으로 건드렸고 주심은 고의적인 핸드볼로 판단해 옐로카드를 꺼냈다. 이미 후반 9분 한 차례 경고를 받았던 민가조프는 경고 누적으로 퇴장당했다.
남은 20여 분 동안 한 명이 많은 강원은 공격 숫자를 늘리며 키치의 골문을 두드렸다. 그러나 상대의 밀집 수비를 끝내 뚫지 못했다. 이용재의 슈팅이 골대를 때리는 불운에 이어 수적 우위까지 살리지 못한 강원은 득점 없이 승점 1을 나눠 가지며 ACL2 첫 경기를 마무리했다.
wcn05002@newspim.com