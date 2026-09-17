[2026AG] 한국 여자축구, 방글라데시 6-0 완파…21일 북한과 조 1위 결정전

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자축구대표팀이 17일 방글라데시를 6-0으로 완파했다.
- 한국은 조별리그 2연승으로 승점 6을 쌓아 8강 진출에 유리해졌다.
- 한국은 21일 북한과 최종전을 치르며 조 1위를 다툰다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자축구대표팀이 방글라데시를 완파하며 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그 2연승을 달렸다.
신상우 감독이 이끄는 한국은 17일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 대회 여자축구 조별리그 F조 2차전에서 방글라데시를 6-0으로 제압했다.
14일 미얀마와 1차전에서 5-0으로 승리한 한국은 2연승으로 승점 6을 쌓으며 8강 진출에 유리한 고지를 점했다.
1차전 이후 해외파 정다빈(스타베크 포트발)과 정민영, 추효주(이상 오타와 래피드)가 합류한 가운데 신 감독은 선발진에 변화를 줬다. 정다빈이 최전방에 섰고 김민지(서울시청)와 추효주, 윤수정(수원FC) 등이 공격을 지원했다. 지소연(수원FC)과 정민영은 중원을 책임졌다.
첫 골은 이번 대회 절정의 골 감각을 보여주고 있는 김민지의 몫이었다. 미얀마전에서 해트트릭을 기록한 김민지는 전반 16분 김혜리(수원FC)의 코너킥을 정확한 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 대회 4호 골이다.
한국은 일방적으로 주도하고도 방글라데시의 밀집 수비에 막혀 좀처럼 추가골을 만들지 못했다. 하지만 전반 42분 윤수정이 오른쪽에서 올린 크로스를 정다빈이 오른발로 마무리하면서 2-0으로 전반을 마쳤다.
후반에도 답답한 흐름이 이어지자 신 감독은 후반 9분 최유리와 한다인(이상 수원FC), 강채림(강진 스완스)을 동시에 투입했다. 교체 카드는 적중했다. 후반 20분 지소연의 침투 패스를 받은 최유리가 골키퍼와 맞선 상황에서 침착하게 마무리하며 3-0을 만들었다. 미얀마전에 이은 2경기 연속골이었다.
후반 막판에는 골 잔치가 펼쳐졌다. 후반 32분 지소연이 직접 골망을 흔들며 이번 대회 첫 골이자 자신의 A매치 76호 골을 기록했다. 2분 뒤에는 현슬기가 중거리 슈팅으로 다섯 번째 골을 넣었고, 후반 추가시간 주장 고유진(인천 현대제철)이 김혜리의 코너킥을 헤더로 마무리하며 6-0 대승에 마침표를 찍었다.
한국은 이제 21일 시즈오카 스타디움 에코파에서 북한과 조별리그 최종전을 치른다. 북한이 1차전에서 방글라데시를 10-0으로 대파한 만큼 조 1위 경쟁에서는 남북전 결과가 결정적인 변수가 될 전망이다.
2010년 광저우, 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 동메달을 획득한 한국은 아직 아시안게임 결승 무대를 밟아보지 못했다. 2022 항저우 대회에서는 8강에서 탈락했다. 사상 첫 결승 진출과 금메달에 도전하는 신상우호의 첫 번째 고비가 북한과의 조별리그 최종전이다.
wcn05002@newspim.com