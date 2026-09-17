세종교육문화원, '한국 근대 예술 기행' 운영

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청교육문화원이 17일 한국 근대 예술 기행을 운영했다.
- 성인 22명은 서울시립미술관서 근대미술을 감상했다.
- 강연과 탐방 연계로 작품 이해와 문화향유를 넓혔다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청교육문화원이 강연과 미술관 탐방을 연계해 시민들이 한국 근대미술을 직접 감상하고 작품에 대한 이해를 넓히는 기회를 마련했다.
교육문화원은 17일 9월 독서의 달을 맞아 성인 참여자 22명과 함께 서울시립미술관을 찾아 '한국 근대 예술 기행' 탐방 프로그램을 운영했다고 밝혔다.
'한국 근대 예술 기행'은 한국 근대미술을 주제로 한 강연과 미술관 현장 탐방을 연계한 프로그램이다. 참여자들이 작품에 대한 배경지식을 쌓은 뒤 실제 작품을 감상하며 문화예술을 보다 가까이 경험할 수 있도록 구성했다.
지난 10일 열린 1차 강연에서는 유영국·천경자·장욱진 등 한국 근대미술을 대표하는 작가들의 삶과 작품세계를 살펴보며 한국 근대미술의 흐름과 작품에 담긴 의미를 이해하는 시간을 가졌다.
이번 탐방에서는 서울시립미술관을 방문해 유영국과 천경자의 작품을 직접 감상했다. 참여자들은 강연에서 배운 작가와 작품을 실제 전시 공간에서 만나 색채와 구성, 표현 방식 등을 살펴봤다.
이와 함께 강연을 통해 작품의 배경지식과 감상 포인트를 먼저 익힌 뒤 미술관에서 실제 작품을 감상하는 방식으로 진행해 작품을 보다 깊이 이해하는 계기가 됐다.
교육문화원은 강연에서 시작된 예술적 관심이 미술관 현장으로 자연스럽게 이어지도록 하고 시민들이 책과 문화예술을 함께 경험할 수 있는 독서문화의 장을 마련했다.
이금의 교육문화원장은 "이번 탐방을 통해 시민들이 한국 근대미술을 더욱 가까이 느끼는 시간이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 책과 강연, 전시와 현장 체험이 자연스럽게 이어지는 다양한 독서문화 프로그램을 운영해 시민들의 문화예술 향유 기회를 넓혀가겠다"고 말했다.
한편 교육문화원은 9월 독서의 달을 맞아 작가 초청 강연, 가족 공연, 예술 강연 및 탐방, 체험 프로그램, 책소풍(북크닉) 등 다양한 독서·문화 프로그램을 운영하고 있다.
vincent977@newspim.com