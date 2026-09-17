창원시, 추석 연휴 5개 분야 종합대책 시행…시민 안전·물가 안정 최우선

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 17일 추석연휴 41개 대책을 내놨다.
- 응급실 뺑뺑이 차단과 비상진료체계를 강화했다.
- 전통시장 할인·복지지원도 확대 추진했다.
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가격 표시제 점검과 소비자 보호 강화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 추석 연휴를 앞두고 안전·편의·물가·나눔·기강 5개 분야 41개 대책을 내놨다. 응급실 뺑뺑이 차단과 전통시장 할인 지원이 눈에 띈다.
시는 추석 연휴를 맞아 시민과 귀성객이 안전하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 시민안전, 주민편의, 물가안정, 소외이웃 나눔, 공직기강 확립 등 5개 분야 총 41개 세부 대책을 수립해 시행한다고 17일 밝혔다.
시는 지난해보다 시민 안전과 편의 관련 기존 대책을 강화하고, 장바구니 부담을 덜기 위한 물가안정 대책을 확대하는 등 분야별 대응체계를 촘촘하게 짰다.
시는 추석 연휴 기간 안전사고 대비와 의료 공백 최소화를 위해 선제적 구급 대응과 비상진료 체계를 확립한다.
중증응급환자의 병원 선정이 지연될 경우에 대비해 대응 수위를 한층 높인다. 기존 '시 소방본부 구급상황관리팀-도 응급의료상황실' 대응 체계에 더해 부·울·경 광역상황실과도 공조해 신속한 수용 병원을 확보한다. 응급실 뺑뺑이 차단에 총력을 기울인다는 방침이다.
보건소는 비상진료(24일 마산, 25일 창원, 26일 진해)를 실시해 의료 공백을 메운다. 지역 의약 단체와 협력해 문 여는 의료기관과 약국을 지정하고, 시 홈페이지와 주요 포털 등을 통해 시민들에게 상세히 안내할 예정이다.
추석 연휴 산불과 빗물받이 관리에도 행정력을 집중한다. 벌초·성묘객 등 입산객 증가에 대비해 산불 감시 인력을 취약구간에 배치하고 연휴 기간 읍면동 빗물받이 관리구역 점검과 현장 대응을 강화한다.
시는 연휴 기간 시민 불편 최소화를 위해 생활폐기물 수거 대책을 추진한다. 폐기물 처리대책 상황반을 운영해 연휴 중 지정된 요일(24일, 27일)에 일반쓰레기와 음식물쓰레기를 수거한다. 재활용품도 권역별로 일정을 조정해 적기에 처리할 계획이다.
성묘객을 위한 교통 및 장사시설 운영 대책도 강화된다. 원활한 참배와 혼잡 완화를 위해 시립 봉안당 관리 인력을 지난해 27명에서 42명으로 늘렸다.
창원공원묘원 방면 임시 버스 노선 2개를 신설해 하루 18회 추가 운행한다. 상복공원은 운행 횟수를 기존보다 3.5회 증차해 하루 11.5회 운행하는 등 참배객 교통 편의를 높인다.
시는 이번 추석 종합대책에서 시민들의 실질적 경제 부담 완화를 우선으로 물가 안정 분야를 촘촘히 준비했다. 추석 명절 성수품을 중심으로 가격표시제 실태 점검을 지난해보다 조기 착수해 물가 변동 사항을 면밀히 조사하고 건전한 상거래 질서 확립에 나선다.
전통시장 활성화와 장바구니 부담 경감을 위한 농·축산물 할인지원사업도 확대된다. 기존 의창, 성산, 진해구 지역 7개 시장에서만 열리던 지원행사를 마산회원구, 마산합포구에도 확대 운영해 창원시 10개 시장으로 수혜 범위를 넓혔다.
해당 전통시장에서 농·축산물을 구매한 시민은 구매금액의 최대 30%를 1인 2만원 한도 내에서 온누리 상품권으로 환급받는다.
누비전 발행 금액도 지난해보다 70% 확대된 1000억원 규모로 발행한다. 디지털 기기 사용이 낯선 경제적·디지털 취약계층을 위해 우선 구매 기회를 제공하는 등 시민 모두가 혜택을 누릴 수 있도록 배려했다.
추석 명절 취약계층에 따뜻한 온기를 더하기 위한 대책도 마련했다. 사회복지시설, 저소득층 등 총 9만3856명을 대상으로 위로금, 희망물품 지급 등 복지대책을 추진한다.
수혜 대상을 지난해보다 2761명 확대해 소외이웃 없이 나눔의 손길이 닿도록 했다. 지역 내 사회단체, 기업체와의 후원도 적극 협력해 온정이 가득한 명절 분위기를 조성할 방침이다.
시는 추석 연휴 기간인 24일부터 27일까지 나흘 간 재난 대응 분야 등 13개 부서를 연계한 종합 상황실을 운영해 각종 상황에 신속히 대응할 계획이다.
강기윤 창원시장은 "분야별 대책을 차질 없이 추진해 시민과 귀성객 모두가 안전하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com