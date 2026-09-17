경남도, 中 상하이 '장강 AI 로봇밸리' 방문...로봇 생태계·관광 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사 대표단이 17일 상하이 로봇밸리를 찾았다.
- 제조 AI 실증·확산 거점 조성 방안을 점검했다.
- 쑤저우서 통청여행과 경남관광 활성화 협약을 맺었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
MZ세대 대상 관광 유치 목표 7천명
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사를 단장으로 한 경남도 대표단이 중국 상하이와 쑤저우에서 제조 AI와 관광 시장을 동시에 겨냥한 행보에 나섰다.
경남도는 경남대표단이 17일 중국 상하이 장강 AI 로봇밸리를 찾아 세계 최대 수준 로봇산업 집적지의 생태계와 제조현장 적용 사례를 점검했다고 밝혔다.
세계 최대 로봇산업 집적지로 부상한 이곳에서 대표단은 민선9기 도정과제인 '제조 AI 실증·확산 거점 조성'에 접목할 로봇 생산체계와 산업 생태계 구축 사례를 살폈다.
박 지사는 "대한민국 제조업의 중심지인 경남은 항공, 방산, 원전 등 세계적 경쟁력을 갖춘 기업들과 풍부한 제조현장 데이터를 보유한 차세대 제조 혁신 최적지"라며 "도정과제인 '제조 AI 실증·확산 거점 조성'을 차질 없이 추진해 도내 제조업의 인공지능 전환을 속도감 있게 이끌어가겠다"고 말했다. 지위안 로보틱스서 Physical AI 현장 적용 살폈다.
대표단은 설립 3년 만에 로봇·인공지능 모델·생태계를 아우르는 통합형 기업으로 성장한 중국 대표 휴머노이드 로봇 기업 지위안 AGIBOT(로보틱스)를 방문했다.
지위안 로보틱스는 로봇 출하량 세계 1위 기업으로 2026년 7대 핵심 생산성 분야를 중심으로 상하차, 산업용 운반, 물류 분류, 보안 순찰, 상업용 청소 등에 휴머노이드와 이동형 양팔 로봇을 실제 공정에 투입하고 있다.
대표단은 지위안 로보틱스의 인공지능과 로봇 몸체가 결합된 실물 인공지능(Physical AI)의 제조현장 적용 사례와 로봇 생산·운영 체계 등을 살폈다.
도는 이번 방문을 바탕으로 '제조 AI 실증·확산 거점' 조성 방안을 구체화한다. 도내 기업이 생산현장에서 인공지능과 로봇기술을 실증하고 확산할 수 있는 기반을 마련해 제조업 생산성과 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.
경남대표단은 같은 날 오후 중국 쑤저우 통청여행 본사를 방문해 경남관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 통청여행은 월 활성 이용자가 3억 명에 달하고 전체 고객의 70%가 MZ세대인 중국 대표 온라인 여행플랫폼이다.
양측은 경남 관광상품과 여행코스 개발, 온라인 홍보, 관광시장 정보 공유 등 중국 관광객 유치를 위한 협력을 확대한다.
다음 달 중국 MZ세대를 대상으로 '48시간 경남으로 탈출계획' 프로모션을 추진한다. 통청 플랫폼과 사회관계망서비스(SNS) 등을 활용한 1500만 회 이상 온라인 홍보를 진행하고, 중국 관광객 7000명 이상을 경남에 유치한다는 목표다.
박 지사는 이번 중국 방문과 관련해 "관광, 제조업 AI 전환, 투자 분야에서 경남의 경쟁력을 알리고 실질적인 협력 기회를 넓히는 계기"라며 "AI와 로봇을 기반으로 한 제조 혁신과 글로벌 협력을 통해 경남경제의 새로운 성장동력을 확보해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com