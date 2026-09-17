세종시 안전도시위원회, 시립박물관 건립 현장 안전 점검

AI 핵심 요약beta
- 세종시 안전도시위원회가 17일 박물관 현장을 점검했다
- 위원회는 안전관리 실태를 살피고 개선방안을 논의했다
- 세종시립박물관은 2028년 3월 개관 목표로 건립 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 안전도시위원회가 오는 2028년 3월 개관을 앞둔 세종시립박물관 건립 현장을 찾아 안전사고 예방을 위한 선제적 점검에 나섰다.
17일 시에 따르면 안전도시위원회는 이날 고운동에 위치한 세종시립박물관 건설 현장을 방문해 주요 시설의 안전관리 실태를 살폈다.
이와 함께 현장사무소에서 '2026년 제3차 정례회의'를 열고 시립박물관 시설 개선 방안을 논의하고 지난 회의 안건이었던 '집현동 행복누림터 개선 방안'에 대한 조치 결과도 함께 점검했다.
이번 방문은 시를 대표할 복합문화공간으로 자리 잡을 시립박물관의 공사 초기 단계부터 위해 요소를 선제적으로 발굴·개선하기 위해 마련됐다.
김지태 위원장은 "시립박물관은 향후 세종시의 중요한 문화 거점이 될 핵심 시설인 만큼 건립 과정의 안전 확보가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 적극적인 현장 중심의 활동을 이어가며 안전한 도시 세종을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 총사업비 473억 원이 투입되는 세종시립박물관은 지하 1층, 지상 2층 규모로 건립된다. 전시 및 수장공간을 비롯해 어린이 놀이체험 공간, 휴게시설, 문화교육시설 등을 두루 갖춘 복합문화공간으로 조성한다.
vincent977@newspim.com