[프로야구] SSG, 인천상륙작전 76주년 기념 '인천 랜딩 데이' 실시

AI 핵심 요약beta
- SSG가 17일 인천상륙작전 76주년 기념 행사를 연다고 밝혔다.
- SSG는 24, 25일 인천 삼성전서 인천 랜딩 데이를 개최한다.
- 참전용사 시구와 체험행사, 기념유니폼 판매도 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG가 인천상륙작전의 의미를 되새기는 이벤트를 진행한다.
SSG는 17일 "오는 24, 25일 인천 삼성전에서 인천상륙작전 76주년의 의미를 되새기고 참전용사를 예우하기 위한 '인천 랜딩 데이'를 개최한다"고 밝혔다.
이번 행사는 참전용사에 대한 예우와 호국보훈의 의미를 기리고, 연고지 시민과 군 장병이 함께 야구를 관람하는 자리로 기획됐다.
시리즈의 의미를 더할 뜻깊은 시구가 이어진다. 24일에는 ENA '신병4 : 사보타주'에 나온 이정현이 시구자로 나서며, 25일에는 6·25 참전유공자 석근창이 마운드에 오른다.
이날 야구장을 찾은 팬들을 위한 즐길 거리도 풍성하다. 1루 광장에 마련된 랜딩 1950 밀리터리 부스에서는 SSG 로고가 새겨진 인식표를 마카펜으로 꾸미는 랜더스 군번줄 만들기를 비롯해 타투 스티커, 밀리터리 사격 체험 등을 즐길 수 있다. 참여자에게는 노브랜드 협찬품 등 다양한 경품도 증정된다.
해당 2연전에는 '인천 랜딩 데이' 스페셜 실물 티켓 디자인이 적용된다. 이어 경기 중에는 인천상륙작전 퀴즈 등 이닝 간 이벤트가 진행된다.
SSG 선수단은 2연전 동안 2026 인천 랜딩 데이 유니폼을 입고 그라운드에 나선다. 이어 판매용 유니폼은 리사이클 소재로 제작되며, 119,000원에 판매된다. 온라인 사전 판매는 17일(목) 오전 11시에 SSG닷컴에서 시작하며, 오프라인 판매는 24일 개문 시부터 랜더스 플래그십 스토어에서 진행된다.
willowdy@newspim.com