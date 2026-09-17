포천시, 승진과학화훈련장서 '2026 국방 드론 기술전' 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 16일 승진과학화훈련장에서 국방 드론 기술전을 개최했다
- 행사에서는 AI 군집드론 등 무인체계 실증과 전시가 이뤄졌다
- 국방부는 실증부대를 9곳으로 늘리고 전력화 검증을 강화했다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 지난 16일 포천 승진과학화훈련장에서 국방부가 주관한 '2026 국방 드론 기술전'이 개최됐다고 17일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 국방부 주관으로 열렸으며 경기도와 포천시, 경기대진테크노파크가 후원했다. '2026 국방 드론 기술전'은 국내에서 개발 중인 드론, 대드론 및 인공지능(AI) 기반 무인체계의 성과를 공개하고 실제 운용 환경에서 기술을 검증함으로써 우수 기술의 신속한 군 적용을 촉진하기 위해 마련됐다고 밝혔다.
포천시는 이번 기술전이 대한민국 국방이 직면한 안보 현실과 미래 전장의 방향을 동시에 가늠해 볼 수 있는 시험장 역할을 했다고 설명했다.
행사에서는 단거리 이착륙 무인기, 인공지능(AI) 군집 드론, 인공지능(AI) 고속 제트 무인기, 직충돌 요격 드론 등의 실제 비행과 임무 수행 능력이 시연됐다.
전시 부스에서는 소형 협동 무인기, 자폭 드론, 정찰 드론, 통신 중계 드론 등 각종 드론·무인기 장비가 선보였다. 이와 함께 고출력전자기파(HPEM), 대드론 재머(jammer), 레이저 기반 대드론 체계, 대드론 탄약 등 대드론 관련 기술과 장비도 소개됐다.
국방부는 이날 군 드론·대드론 실증 전담부대를 기존 1곳에서 9곳으로 확대 지정했다고 밝혔다. 국방부는 향후 다양한 작전 환경에서 전투 실험을 실시해 드론 및 대드론 체계의 실전 운용 능력을 점검하고 보강해 나간다는 계획이다.
포천시 관계자는 "이번 행사를 계기로 국내 방산 기업들이 개발 중인 첨단 무인기 체계를 실제 작전 환경에서 자유롭게 시험하고 검증할 수 있는 실증 시험대(테스트 베드) 확충의 필요성이 강하게 대두될 것으로 보인다"며 "포천시는 지역 내에 위치한 아시아 최대 규모 공역과 승진훈련장, 다락대 사격장 등 실사격 기반 시설을 민간 기업의 방산 드론 실증 시험대로 적극 활용하기 위한 민·관·군 협력 체계 구축에 박차를 가하고 있다"고 말했다.
이어 "방산 기업들이 규제와 공간의 제약 없이 혹독한 야전 테스트를 반복할 수 있어야만 진정한 의미의 K-국방 무인기 전력화가 가능하다"고 강조했다.
포천시는 실제 환경에서 드론·대드론을 실증하는 공간의 필요성에 공감하고 있다며 앞으로도 국가 안보와 국방력 강화를 위한 상생의 길을 마련하기 위해 군과 보조를 맞춰 나갈 방침이다.
asj7376@newspim.com