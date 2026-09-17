여수·순천·광양 의료주권 공동 대응…순천대 의대 촉구

AI 핵심 요약beta
- 여수·순천·광양시가 17일 순천대 의대 설립을 건의했다
- 3개 시는 선정 결과를 존중하고 절차 지연을 막아달라 했다
- 정부에 공정·신속 심사와 대학병원 지원을 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 동부권 여수·순천·광양시가 국립순천대학교 의과대학과 대학병원 설립을 위한 후속 절차를 공정하고 신속하게 추진해 달라고 정부와 관계기관에 공동 건의했다.
순천시는 17일 여수·순천·광양시 행정협의회 2026년 제1차 임시회에서 3개 시가 '국립순천대학교 의과대학·대학병원 설립 공동건의문'을 채택하고 동부권 의료격차 해소와 주민 의료권 보장을 위한 공동 대응에 나서기로 했다고 밝혔다.
3개 시는 "국립순천대가 전남광주 국립의과대학 신설 후보대학으로 추천된 만큼 후보대학 선정 결과를 존중해야 하며 이후 제기되는 논쟁으로 의과대학과 대학병원 설립 절차가 지연돼서는 안 된다"고 강조했다.
공동건의문에는 "후보대학 선정 과정에서 두 대학에 동일한 평가기준과 절차가 적용됐고 교육시설 및 대학병원 입지·규모와 부지 확보방안 및 활용 가능 시기 등 계획의 구체성과 실현 가능성이 종합적으로 평가됐다"는 내용이 담겼다.
또 "후보대학 선정 단계에서 부지 소유권 확보 여부는 신청 자격이나 필수요건으로 규정되지 않았으며 부지 확보계획을 포함한 제반 여건이 종합 평가된 만큼 선정 결과를 존중하고 설립 후속 절차에 역량을 모아야 한다"고 밝혔다.
3개 시는 정부와 전남광주통합특별시에 정해진 기준과 절차에 따른 순천대 의대 신설 심사의 공정하고 신속한 추진과 관계기관 협력을 통한 대학병원 설립 지원 및 개교·개원 시기에 맞춘 범정부 추진체계 및 행정·재정 지원 마련을 건의하기로 했다.
손훈모 순천시장은 "순천대 의과대학과 대학병원 설립은 특정 지역의 과제가 아니라 동부권 84만 주민의 생명권과 의료주권을 지키기 위한 공동 과제"라며 "3개 시가 지속적으로 협력해 설립 절차가 차질 없이 진행되도록 하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com