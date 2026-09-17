브리타, 19일 일산호수공원 '시포레 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 브리타가 19일 시티포레스티벌 2026에 공식 스폰서로 참여했다.
- 행사서 요가 체험과 브리타 정수물 프로그램을 운영한다.
- 27일 베를린 마라톤도 후원해 친환경 러닝 가치를 알린다.
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일상 속 웰니스 가치 전달하는 '러닝 & 핏 프로그램' 및 4가지 테마 '브랜드 체험 존' 운영
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 브리타는 오는 19일 경기 고양시 일산호수공원에서 열리는 '시티포레스티벌 2026(City Forestival)'에 공식 스폰서로 참여한다.
2017년 시작된 시포레는 웰니스 라이프스타일을 주제로 하는 페스티벌로, 올해는 'RUN & FIT' 콘셉트로 10K 러닝과 다양한 액티비티 운동 프로그램이 진행된다.
브리타는 행사장에서 요가와 함께 제품을 체험할 수 있는 '러닝 & 핏 프로그램'을 운영한다. 참가자들은 전문 강사에게 운동을 배우며 브리타 정수 물로 수분을 보충할 수 있다.
또한, 페스티벌 참가자들을 위해 '브랜드 체험 존'을 마련한다. 체험 존에서는 브리타 정수 물로 만든 음료를 맛볼 수 있는 '하이드레이션 부스트 바(Bar)', 완주 후 휴식을 위한 '리커버리 라운지', 기념 촬영을 위한 '포토존', '스테퍼 게임' 등이 운영된다. 브리타 공식 소셜미디어 계정을 팔로우하고 해시태그와 인증샷을 업로드한 참가자에게는 추첨을 통해 경품을 증정한다.
브리타는 오는 27일 열리는 '2026 베를린 마라톤'의 공식 후원사로도 참여한다. 이 행사에는 인플루언서들이 참가해 친환경 러닝과 라이프스타일의 가치를 알릴 예정이다.
브리타 코리아 최선영 상무는 "이번 '시포레' 행사의 메시지가 친환경 수분 충전을 통한 건강한 라이프스타일을 지향하는 브리타의 가치와 잘 부합해 참여하게 됐다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com