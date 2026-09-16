서울디자인재단, '소반' 현대적 재해석 전시…기술·소재 확장

AI 핵심 요약beta
- 서울디자인재단은 16일 DDP서 소반 전시를 열었다.
- 전시는 9월 14일부터 10월 8일까지 이어진다.
- 밀라노서 호평받은 소반 17점과 토크를 선보인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 조선시대 한 사람 앞에 놓이던 작은 밥상 '소반'이 2026년 서울의 라이프스타일을 보여주는 디자인 오브제로 돌아왔다. 서울디자인재단은 9월 14일부터 10월 8일까지 DDP디자인 둘레길 갤러리에서 'SEOUL LIFE 2026: Heritage Reimagined, Soban' 전시를 개최한다고 16일 밝혔다.
전시에서는 지난 4월 밀라노 디자인위크에서 공개된 '서울의 소반' 17점이 서울 시민과 만난다. 밀라노 디자인위크 기간 2만346명의 관람객이 방문하며 호평을 받았다. 한국의 전통 생활가구인 소반을 현대적 관점으로 재해석한 작품들이 선보인다.
전시 참여 디자이너는 총 17팀으로, 국내 13팀과 해외 4팀이 소반의 기본 형식과 구조를 유지하면서 소재와 제작 방식을 새롭게 확장했다. 3D 프린팅, 옻칠, 나전 등 다양한 기술이 활용된 작품들이 관람객을 맞이한다.
9월 16일에는 전시와 연계해 DDP에서 디자인 토크가 개최된다. 참여 디자이너와 제작 전문가가 전통 소반의 현대적 재해석에 대한 이야기를 나눌 예정이다. 전시 종료 후 선보인 작품은 DDP 소장품으로 귀속돼 향후 전시와 연구에 활용된다.
차강희 서울디자인재단 대표이사는 "소반은 한국의 전통 생활 문화를 담고 있으면서도 동시대의 삶과 유연하게 연결될 수 있는 디자인 자산"이라며 "이번 전시를 통해 국내외 디자이너가 새롭게 해석한 소반을 시민들과 공유하고, 오늘의 서울을 보여주는 디자인 기록으로 이어가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com