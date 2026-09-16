남해군, 교육발전특구 시범사업 A등급 달성...지역 교육 혁신 기반 마련

AI 핵심 요약beta
- 남해군이 16일 교육발전특구 연차점검 A등급을 받았다.
- 남해군은 공동교육과정과 늘봄체계로 호평받았다.
- 3개 기관은 2026년 종료 뒤 후속모델 마련에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
후속 모델 추진 위한 혁신 계획
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군이 추진해 온 교육발전특구 시범사업이 교육부 연차점검에서 최고 등급을 받으면서 사업 종료 이후 지역 교육체계를 어떻게 이어갈지가 과제로 떠올랐다.
남해군은 남해교육지원청, 국립창원대학교 남해캠퍼스와 함께 추진해 온 교육발전특구 시범사업이 교육부 주관 '2025년 교육발전특구 시범사업 연차점검'에서 최고 등급인 A등급을 받았다고 16일 밝혔다.
교육발전특구는 지방자치단체와 교육청, 대학 등이 협력해 지역 공교육을 개선하고 지역 인재를 육성하는 동시에, 교육과 취업, 정주가 이어지는 지역 인재 생태계를 구축하기 위한 국가 공모사업이다.
남해 지역은 기초지자체가 중심이 되는 1유형 교육발전특구에 선정된 이후 남해군과 남해교육지원청, 지역 대학이 참여하는 교육 거버넌스를 마련하고 여러 교육사업을 진행해 왔다.
이번 연차점검에서 남해 지역은 학교 현장을 중심으로 의견수렴과 소통을 지속해 온 점, 지자체와 교육청 간 협력이 원활하게 이뤄진 점, 공동교육과정과 공동학교 운영의 운영 성과 등이 긍정적인 평가를 받았다.
남해군과 남해교육지원청은 '아이빛터'를 중심으로 한 늘봄체계를 구축하고 초·중·고 공동교육과정을 운영해 학교 간 연계교육을 강화해 왔다.
국립창원대 남해캠퍼스와의 연계를 통해 지역인재가 지역에서 교육을 받고 취업한 뒤 정착할 수 있도록 교육-취업-정주를 잇는 선순환 프로젝트도 추진 중이다. 이번 평가에서는 향후 보완해야 할 점도 제시됐다.
남해군 등 3개 기관은 평가 과정에서 나온 의견을 반영해 지역업체와 학교 간 상생협력을 위한 소통 채널을 넓히고, 의견수렴 체계를 보다 체계적으로 다듬을 계획이다.
군민과 교육공동체가 실제로 체감할 수 있는 사업 성과를 발굴하고 이를 지역사회에 알리기 위한 성과 확산 및 홍보 전략도 구체화할 방침이다.
교육발전특구 시범사업은 2026년을 끝으로 공식 종료된다. 남해군과 남해교육지원청, 국립창원대 남해캠퍼스는 그동안 축적한 성과와 협력체계를 이후에도 유지할 수 있도록 지속적인 지역 교육혁신으로 연결한다는 목표를 세웠다.
3개 기관은 교육발전특구의 후속 모델로 추진되는 '교육혁신선도지역' 공모 선정에 대비해 공동 대응에 나서고 있다.
m25322532@newspim.com