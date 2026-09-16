경기도서관, 성해나 작가 초청 '플래닛을 만나다' 17일 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 17일 성해나 북토크 ‘플래닛을 만나다’를 연다.
- 행사는 경기도서관 플래닛 경기홀에서 도민 50명이 참석한다.
- 성해나 신작 ‘인비인’으로 과거·현재·미래를 나눈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사전 신청자 대상 편집자 심사 거쳐 도민 50인 참여 확정
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 17일 경기도서관 지하 1층 플래닛 경기홀에서 성해나 작가와 도민이 만나는 북토크 행사인 '플래닛을 만나다'를 개최한다고 16일 밝혔다.
도에 따르면 성해나 작가는 2019년 동아일보 신춘문예로 등단한 이후 2024년 '혼모노'로 이효석문학상과 젊은작가상을 수상했으며 2025년 '길티 클럽: 호랑이 만지기'로 2년 연속 젊은작가상을 받는 등 대표적인 젊은 문진으로 꼽힌다.
이번 북토크 행사의 중심 도서는 성 작가의 신작 소설 '인비인'이다. 작가는 어제, 오늘, 내일이라는 세 가지 시간의 축이 담긴 신작을 바탕으로 지나간 역사를 기억하고 현재를 살아가며 미래를 만들어가는 삶에 대해 참가 도민들과 깊이 있는 대화를 나눌 예정이다.
행사 참가자는 지난 1일부터 7일까지 사전 접수된 신청자 가운데 선정됐다. 도는 신청자들이 제출한 '인비인' 감상평과 작품 관련 질문을 대상으로 담당 편집자의 심사를 거쳐 총 50명의 도민을 최종 참석자로 확정했다.
윤명희 경기도서관장은 "책을 깊이 읽은 도민들이 한자리에 모여 참여하는 행사인 만큼 그 어느 때보다 밀도 높은 소통이 이뤄질 것"이라며 "앞으로도 도민의 문화적 갈증을 해소할 수 있는 다양한 문학 및 문화 프로그램을 꾸준히 선보이겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com