낡은 LMS 바꾸니 교육도 'STEP 업'…청소년상담복지개발원 장려상

AI 핵심 요약beta
- 한국청소년상담복지개발원은 16일 STEP LMS 활용 우수사례 공모서 장려상을 받았다.
- 전담부서·인력을 신설하고 직무교육 운영체계를 통합 개편했다.
- 노후 LMS를 STEP으로 전환해 교육 접근성과 역량 강화에 나섰다.
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STEP 전환으로 현장 접근성 높여
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년상담복지개발원은 한국기술교육대학교 온라인평생교육원이 주관한 '2026년도 STEP 학습관리시스템(LMS) 활용 우수사례 공모'에서 장려상인 한국기술교육대학교 온라인평생교육원장상을 받았다고 16일 밝혔다.
이번 수상은 단순히 온라인 학습관리시스템을 교체하는 데 그치지 않고 청소년상담복지 현장 종사자를 위한 직무교육의 조직·인력·운영체계를 종합적으로 개편한 성과를 인정받은 결과다.
개발원은 전국 청소년상담복지 현장 종사자에게 보다 체계적이고 효율적인 직무교육을 제공하기 위해 교육연수 전담부서를 새로 만들고 전담인력을 배치했다. 기관 내 여러 부서에 흩어져 있던 직무교육 기능도 통합해 교육과정 운영과 관리 체계를 정비했다.
노후화된 자체 학습관리시스템은 한국기술교육대학교의 온라인 평생학습 플랫폼인 STEP으로 전환했다. 이에 따라 통합된 직무교육을 안정적으로 운영할 기반을 마련하고 전국 현장 종사자들이 온라인 교육에 보다 원활하게 참여할 수 있는 환경을 갖췄다는 설명이다.
개발원은 이번 체계 개편을 통해 교육과정 운영의 효율성을 높이는 동시에 지역별 청소년상담복지 현장 종사자의 교육 접근성을 확대하고 직무역량 강화도 지원했다고 밝혔다.
한정원 한국청소년상담복지개발원 이사장은 "이번 수상을 계기로 현장의 요구와 개선 의견을 더욱 적극적으로 반영하겠다"며 "직무교육의 전문성을 높이고 전국 청소년상담복지 현장 종사자의 역량을 체계적으로 지원해 서비스 품질 향상으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com