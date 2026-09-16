안양시, 추석 연휴 교통약자 이동수단 정상 운행

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 16일 추석 연휴 교통약자 지원을 밝혔다.
- 착한수레는 24일부터 27일까지 24시간 운행했다.
- 바우처택시 65대도 투입하되 27일은 운행하지 않았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비휠체어 이용객 위한 '바우처택시' 65대 투입...이동 편의 제공
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 오는 추석 연휴동안 교통약자의 이동 불편을 최소화하기 위해 특별교통수단인 '착한수레'와 '바우처택시'를 정상 운행한다.
안양시는 추석 연휴인 오는 24일부터 27일까지 사흘간 중증 보행 장애인 및 휠체어 이용자 등 대중교통 이용이 어려운 교통약자를 위한 '착한수레'를 24시간 연휴 내내 운행한다고 16일 밝혔다.
착한수레 이용을 희망하는 시민은 경기도광역이동지원센터 콜센터나 모바일 앱·누리집을 통해 접수 후 이용할 수 있다. 안양시는 탑승객의 안전성 확보와 이용 환경 개선을 위해 올해 노후 차량 5대를 새 차로 전면 교체했다.
이와 함께 비휠체어 교통약자의 이동을 돕기 위해 일반 택시와 협약해 운행하는 '바우처택시' 65대도 연휴 기간 현장에 투입된다.
바우처택시는 안양시교통약자이동지원센터 콜센터를 통해 오전 7시부터 오후 6시까지 신청 및 이용이 가능하다. 단 연휴 마지막 날이자 일요일인 27일에는 운행하지 않는다.
시 관계자는 "명절 연휴에도 교통약자들이 병원 진료나 친지 방문 등 필수 이동에 불편을 겪지 않도록 만전을 기하겠다"며 "앞으로도 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 이동 편의 증진 정책을 지속 강화해 나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com