부산시 '전통시장 온누리 환급 행사' 성과…이틀간 매출 71억원

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 16일 온누리상품권 환급행사를 마무리했다
- 11일부터 12일까지 99개 시장에 6만4000명이 찾았다
- 이틀간 71억 매출이 나왔고 11월 2차 행사를 추진한다
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11월 제2차 행사 상권 활성화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 도심 곳곳 전통시장이 추석을 앞두고 북적였다. 온누리상품권 환급을 매개로 장바구니를 채우려는 시민과 매출을 늘리려는 상인이 맞물리며 짧은 이틀 동안 지역 상권에 적잖은 자금이 돌았다.
부산시는 부산시상인연합회가 추진한 '전통시장 소비진작 환급 지원사업(온누리상품권 환급)'이 시민 참여 속에 마무리됐다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 지난 11일부터 12일까지 이틀간 부산 16개 구·군 99개 전통시장에서 진행됐다. 행사 기간 약 6만4000 명이 전통시장을 찾았고 이를 통해 약 71억 원의 매출이 발생했다. 실제 환급액의 약 5.9배 규모로 추석 명절을 앞두고 전통시장 장보기가 집중된 것으로 나타났다.
환급 행사는 농축수산물 등 특정 품목에 한정하지 않고 참여 전통시장 내 도소매업과 음식점업 등 다양한 업종까지 대상 범위를 넓혀 운영했다. 행사 참여 점포에서 4만 원 이상 구매하면 1만 원, 7만 원 이상 구매하면 2만 원의 지류형 온누리상품권을 지급하는 방식으로 진행했다. 행사 기간 1인당 최대 2만 원까지 환급받을 수 있도록 해 이용객의 장바구니 부담을 덜었다.
시는 환급으로 지급된 온누리상품권이 다시 전통시장과 인근 상권에서 사용되면서 추가 소비를 유도하는 효과도 기대하고 있다. 단순 일회성 지원을 넘어서 전통시장 내 매출 회전과 재방문을 이끌 수 있는 구조를 설계했다는 설명이다.
행사 운영을 위해서는 99개 전통시장에 85개 환급 장소를 마련했다. 이용객이 특정 시간대에 몰리는 현상을 완화하기 위해 운영 시작 시각을 오전 9시 30분으로 앞당겨 대기 시간을 줄이도록 했다. 또 현장 운영 인력을 전년보다 크게 늘려 배치해 환급 절차 안내와 혼잡 완화에 투입했다.
시는 이번 1차 환급 행사 결과를 토대로 오는 11월 제2차 온누리상품권 환급 행사를 확대 추진할 계획이다. 1차 행사에서 확인된 환급 수요와 현장 운영 경험을 반영해 보다 원활하게 행사가 진행될 수 있도록 준비하고 연말로 이어지는 소비 시즌에 맞춰 전통시장 이용을 이어가겠다는 방침이다.
김기환 디지털경제실장은 "이번 환급 행사에 시민들이 적극적으로 참여한 결과, 참여 전통시장 전체에서 71억 원의 매출이 발생하는 성과를 거뒀다"며 "이번 결과가 일회성에 그치지 않고 전통시장 상인들의 매출 증대와 지역 상권 활성화로 이어지도록 11월 제2차 환급 행사도 차질 없이 준비하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com