'주전 경쟁' 베식타시 오현규, 풀타임 선발 출전서 첫 도움 기록

AI 핵심 요약beta
- 오현규가 12일 베식타시전서 시즌 첫 도움을 기록했다.
- 전반 27분 트로사르에게 패스해 추가골을 만들었다.
- 베식타시는 3-0으로 이겨 리그 선두에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=튀르키예 프로축구 베식타시에서 뛰고 있는 오현규가 시즌 첫 도움을 기록했다.
오현규는 12일(한국시간) 튀르키예 이스탄불 튀프라쉬 스타디움에서 열린 에르주름스포르와 2026-2027 쉬페르리그 5라운드 경기에서 선발 출전해 1도움을 올렸다.
이날 오현규는 팀이 1-0으로 앞선 전반 27분 왼쪽 레안도르 트로사르의 패스를 받고 돌파했고, 문전으로 쇄도하던 트로사르에게 공을 넘겼다. 트로사르는 오른발을 슬라이딩해 골망을 흔들었다. 오현규의 어시스트로 기록됐다.
베식타시가 최근 이탈리아 세리에A 유벤투스 출신 스트라이커 두샨 블라호비치를 영입했고, 같은 포지션을 소화 중인 오현규의 입지가 좁아졌다. 오현규는 올 시즌 리그에서 선발 출전 두 차례에 그쳤고, 교체로만 3경기에 나섰다. 직전 페네르바체와 경기에서는 교체 출전해 5분 밖에 뛰지 못했다.
하지만 블라호비치가 직전 경기에서 모욕적인 몸동작으로 1경기 출전 정지 징계를 받았고, 오현규는 풀타임 선발 기회를 받자마자 리그 첫 공격포인트로 반전의 기회를 만들었다.
오현규는 앞서 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 예선에서 1골 1도움을 기록하기도 했다.
이날 베식타시는 전반 21분 에미르한 톱추의 선제골을 시작으로 오현규와 트로사르가 합작한 추가골과 후반 36분 일한 파클르의 쐐기골까지 더해 3-0으로 승리했다. 승점 12를 기록한 베식타시는 한 경기 덜 치른 갈라타사라이를 제치고 리그 선두에 올랐다.
willowdy@newspim.com