경남교육청, 상시 야간 대입 상담 운영…학생 맞춤형 지원 체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청은 15일부터 상시 야간진학상담을 운영했다
- 학생 성적·진로·희망대학 분석해 맞춤 전략을 안내했다
- 매주 화~목 야간 일대일 상담으로 대입 준비를 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 학생과 학부모를 위한 상시 야간 진학상담을 통해 개인별 맞춤 지원 전략을 안내할 예정이다.
도교육청은 대학 입시를 준비하는 학생과 학부모에게 진학 상담을 위해 오는 15일부터 '대입 지원을 위한 상시 야간상담'을 운영한다고 12일 밝혔다.
이번 상시 야간상담은 특정 모집 시기에 한정하지 않고 학생별 대입 준비 전반을 지원하기 위해 마련됐다. 학생의 학교생활기록부와 성적, 진로, 희망 대학 및 전형 등을 종합적으로 분석해 개인에게 적합한 대학·학과와 전형을 탐색하고 시기별 대입 준비 방향을 구체적으로 안내할 예정이다.
상담은 경남교육청 제2청사에 위치한 경남대입정보센터에서 매주 화요일·수요일·목요일 오후 6시 30분부터 9시 20분까지 운영된다.
하루 2개 상담실을 운영하며 학생 1명당 40분씩 일대일 맞춤형 상담을 진행한다. 상담 신청은 매월 2, 4주 월요일 오전 9시에 경남대입정보센터 홈페이지를 통해 2주 단위로 할 수 있다.
상담자로는 대학 진학 지도 경험과 전문성을 갖춘 현직 교사들로 구성된 '대학진학전문위원단'이 참여한다. 상담에서는 학생의 교과 및 비교과 활동, 학교생활기록부, 모의평가 및 내신 성적, 진로와 강점 등을 종합적으로 분석한다.
이를 바탕으로 수시모집과 정시모집의 지원 가능 대학 및 학과, 전형별 준비 방향, 대학별 전형 특성 등을 안내해 실제 대입 준비에 활용할 수 있는 맞춤형 정보를 제공할 예정이다.
도교육청은 그간 도내 3개의 대입정보센터를 중심으로 주간 상담과 시기별 특별 상담을 운영해 왔다. 이번 경남교육청 상시 야간상담 운영을 통해 학생과 학부모가 필요할 때 언제든지 지속적으로 상담받을 수 있는 진학 상담 체계를 완성하게 됐다.
2028학년도 대입 변화에 따라 막연한 불안감을 가지고 있는 도내 학부모들에게 도움이 될 것으로 보고 있다.
정선희 진로교육과장은 "상시 야간상담 운영으로 학생과 학부모가 필요한 시기에 안정적으로 진학 상담을 받을 수 있는 체계를 완성하게 됐다"라며 "학생 개개인의 성적과 진로, 목표에 맞는 대입 전략을 함께 설계해 도민이 신뢰하는 공교육 중심의 진학 지원을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com