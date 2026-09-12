부산시 '2026 부산사인엑스포' 16일 개막…도시 간판 문화의 진화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 16일부터 20일까지 부산사인엑스포를 연다.
- 옥외광고대상 시상과 아름다운 간판 모범업소 시상이 진행된다.
- 수상작 전시와 간판 변천사 특별전도 함께 마련된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안전한 광고 문화 확산 교육 제공
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 도시의 얼굴을 바꿔 온 부산의 간판들이 한자리에 모인다.
부산시는 16일부터 20일까지 부산시민공원 다솜관에서 '2026 부산사인엑스포'를 개최한다고 12일 밝혔다. 올해로 24회째를 맞는 이번 행사는 부산시와 (사)부산광역시옥외광고협회가 공동 주최한다.
개막식은 오는 16일 오전 10시 30분 부산시민공원 다솜관에서 열리며 옥외광고 관계자와 관련 학과 학생, 수상자 등 100여 명이 참석할 예정이다. 행사에서는 '2026 부산옥외광고대상' 공모전 시상과 아름다운 간판 제작 모범 업소 시상이 진행된다.
올해 부산옥외광고대상 공모전에서는 부문별 대상이 선정됐다. 창작 모형 광고물 부문 대상은 '얼쑤'(박명식 작)로, 국립국악원의 한국적 정서를 캘리그래피와 조형미로 표현했다. 창작디자인 부문 대상은 '온새미로'(홍가희·장예담 작)로 순우리말의 의미를 바탕으로 전통적 모티프를 활용해 자연 친화적인 브랜드 이미지를 담았다.
우리동네 예쁜간판 그리기 부문 대상은 '우뚝 치킨'(최예성 작)으로 아이의 시선에서 본 동네 풍경을 표현했다. 아름다운 간판 부문 대상은 'NYU.MI'(허태선 작)로 부산 미포의 지역적 특성을 파도와 여행 이미지로 풀어냈다.
수상작은 16일부터 20일까지 부산시민공원 다솜갤러리에서 전시된다. 올해는 간판의 변천사를 살펴볼 수 있는 특별 테마 기획전도 함께 마련됐다. 옥외광고업 종사자 통합 교육도 진행해 창의적 디자인과 안전한 옥외광고 문화 확산을 모색한다.
문정주 미래디자인본부장은 "간판은 시민들이 매일 마주하는 생활과 가장 가까운 도시디자인"이라며 "좋은 간판 하나가 도시의 인상을 바꿀 수 있다는 공감대를 넓히는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com