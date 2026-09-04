익산 미륵사지, '천년 백제왕도의 빛'으로 화려한 부활

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 4일 미륵사지 미디어아트 개막식을 열었다.
- 세계유산 미륵사지를 빛과 영상으로 재해석했다.
- 27일까지 매일 야간 공연과 부대행사를 운영한다.
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매일 오후 7시30분부터 하루 4회 미디어아트 쇼…추석 연휴 정상 운영
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 유네스코 세계유산 미륵사지를 첨단 미디어 기술로 재해석한 '2026 국가유산 미디어아트 익산 미륵사지'를 오는 27일까지 선보인다고 4일 밝혔다.
시는 이날 미륵사지 일원에서 시민과 귀성객, 전국 각지 관광객이 참여한 가운데 개막식을 열고 24일간 이어지는 빛의 여정을 시작했다.
올해 5회째를 맞은 미디어아트는 '왕도의 시간, 빛으로 물든 왕도가 깨어나는 시간'을 주제로 백제 최대 사찰 터에 최첨단 정보통신기술(ICT)을 접목했다.
특히 미륵사지의 독창적인 건축 구조인 '3탑 3금당'을 무대로 '성시(聖時)·현시(現時)·여시(餘時)'로 이어지는 과거와 현재, 미래의 시공간을 빛과 영상으로 풀어낸다.
대표 콘텐츠인 '리본(Reborn): 목탑의 귀환'도 관람객을 만난다. 대형 고화질 LED와 입체 영상 기술을 활용해 역사 속으로 사라진 거대한 목탑을 밤하늘에 구현한다. 실제 석탑과 넓은 절터가 빛과 어우러지면서 백제 왕도의 모습을 생생하게 전달한다.
행사장 곳곳에는 다양한 빛의 조형물과 반응형 야간경관을 설치해 미륵사지 전체를 대형 야외 갤러리처럼 꾸몄다.
주말에는 길거리 공연인 버스킹을 비롯해 수공예품 플리마켓, 지역 먹거리를 즐길 수 있는 푸드트럭도 운영해 관람객들에게 다양한 볼거리와 즐길거리를 제공한다.
메인 미디어아트 쇼는 오는 27일까지 매일 오후 7시30분부터 30분 간격으로 하루 4차례 진행되며 마지막 공연은 오후 9시에 시작한다. 추석 연휴 기간에도 휴무 없이 정상 운영해 귀성객과 가족 단위 관광객을 맞는다.
최정호 익산시장은 "천년의 시간을 품어온 미륵사지가 첨단 빛의 옷을 입고 여러분 곁으로 더욱 가깝게 다가섰다"며 "선선한 가을바람과 함께 미륵사지 밤하늘을 수놓는 찬란한 빛을 느끼며 일상의 쉼과 특별한 감동을 담아가시길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com