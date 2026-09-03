고용노동교육원·노사발전재단 하나로…한국잡월드 수직 통합

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정부, 3일 공공기관 기능개혁 추진방안 발표

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 고용노동부 산하기관 가운데 한국고용노동교육원과 노사발전재단을 '노사발전교육재단'(가칭)으로 통합한다는 방안을 내놨다.

정부는 3일 제11차 공공기관운영위원회 심의·의결을 거친 공공기관 기능개혁 추진방안을 발표했다.

노동부 기관 중에서는 한국고용노동교육원과 노사발전재단을 '노사발전교육재단'으로 통합한다. 유사·중복기관을 합쳐 중복으로 발생하는 비효율성을 해소한다는 취지다.

고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

노사 관계 지원과 상생 협력 촉진 기능을 고용노동 교육 기능을 통합해 노사 갈등 예방부터 교육 컨설팅·일터혁신 지원까지 연계되는 종합 노사관계 지원체계를 세우겠다는 설명이다.

한국잡월드의 자회사인 한국잡월드파트너즈는 한국잡월드로 수직 통합한다.

모회사의 직업체험 및 진로교육 서비스, 자회사의 전시체험관 운영지원과 시설·고객지원 기능을 통합해 서비스 기획부터 현장 운영까지 일원화된 관리체계를 구축한다.

국방부 전직교육원과, 중기부 재단법인 장애인기업종합지원센터는 각각 한국기술교육대학교와 한국장애인고용공단으로 이관한다.

sheep@newspim.com