오마이걸 유아, 링컴즈와 전속계약…조한결과 한솥밥

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 오마이걸 멤버이자 배우 유아가 링컴즈와 전속계약을 체결하고 새로운 도약에 나선다.

링컴즈는 2일 유아와의 전속계약 체결 소식을 알리며 "유아는 오마이걸과 솔로 활동을 통해 자신만의 색을 구축해온 아티스트"라며 "음악과 퍼포먼스는 물론 여러 분야에서 폭넓은 표현력을 보여주고 있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 오마이걸 유아. [사진=링컴즈] 2026.09.03 moonddo00@newspim.com

이어 "앞으로 다양한 작품과 활동을 통해 자신의 역량과 매력을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 전했다.

유아는 오마이걸로 데뷔한 이후 독보적인 음색과 퍼포먼스, 개성 있는 콘셉트 소화력을 바탕으로 팀의 색을 더하며 활약했다. 몽환적인 분위기부터 역동적인 무대까지 자신만의 스타일로 소화하며 존재감을 드러냈으며, 그룹 활동과 함께 솔로 아티스트로도 꾸준히 음악을 선보이며 음악적 스펙트럼을 넓혀왔다.

특히 2020년 첫 솔로 미니앨범 '본 보야지'를 시작으로 '셀피시', '보더라인' 등을 발표하며 오마이걸 활동과는 또 다른 음악과 퍼포먼스를 선보였다. 앨범마다 독창적인 콘셉트를 자신만의 색깔로 풀어내며 솔로 아티스트로서 입지를 다졌다.

유아는 가수 활동을 넘어 연기자로도 영역을 확장했다. 영화 '프로젝트 Y'를 통해 스크린에 데뷔한 그는 극 중 토사장(김성철) 아내이자 주요 사건을 이끄는 하경 역을 맡아 강렬한 존재감을 드러냈다.

특히 모든 것을 뒤흔들 정보를 가진 인물로 변신한 유아는 과감한 연기와 몸을 사리지 않는 열연을 펼치며 그동안 음악 활동에서 보여준 모습과는 또 다른 얼굴을 선보였다.

그룹과 솔로 활동을 통해 자신만의 색을 구축한 데 이어 배우로서 가능성까지 보여준 유아가 링컴즈와 새로운 동행을 시작하면서 향후 행보에도 관심이 쏠린다.

한편 유아가 새롭게 합류한 링컴즈에는 배우 조한결, 공도유 등이 소속돼 있다.

moonddo00@newspim.com